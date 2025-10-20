The Outer Worlds 2: Personalisierbare Xbox-Controller mit dem Mond Mann

Image: Xbox Game Studios

Den Standard- und der Elite Controller Series 2 gibt es jetzt auch im The Outer Worlds 2 Design mit Mond Mann-Motiv.

Euren neuen Xbox Controller könnt ihr jetzt auch im Design von The Outer Worlds 2 personalisieren.

Das Xbox Design Lab bietet euch wahlweise den Standard Wireless Controller oder den Elite Series 2 mit The Moon Man-Top-Case an.

Preislich geht es bei 98,97 Euro für den Standard bzw. 207,95 Euro für den Elite Series 2 los. Der Preis ändert sich je nach gewählten Extras.

Hier könnt ihr einen Blick auf die Controller werfen:

15 Kommentare Added

  1. Robilein 1168310 XP Xboxdynasty Legend Gold | 20.10.2025 - 17:15 Uhr

    Oh man, das sieht aber wirklich schick aus. Gefällt mir richtig gut. Wird endlich Zeit für einen überaus legendären und einzigartigen Robilein Xbox Controller🤣🤣🤣

    0
  3. Katanameister 225080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.10.2025 - 17:34 Uhr

    Sieht hässlich aus, fand zum Beispiel den Doom Controller viel besser damals.

    2
    • Duck-Dynasty 132595 XP Elite-at-Arms Silber | 20.10.2025 - 17:44 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Guck dir einmal mein Titelbild an. Die Oberschale gab’s für 15 Euro im Netz. Basis ist ein roter Elite Core Controller.

      1
      • Katanameister 225080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.10.2025 - 18:00 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        Sieht sehr gut aus, finde aber schwarze oder diese dunkelroten Sticks und ein dunkles D Pad deutlich besser.
        Die weißen Schutzhüllen der Sticks und das D Pad stören das Gesamtbild meiner Ansicht nach 🧐.

        0
        • Duck-Dynasty 132595 XP Elite-at-Arms Silber | 20.10.2025 - 20:28 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Das „originale“ Doom Stickset mit DPAD und Paddles kostet nochmal einen 15er mehr. Habe ich auch hier rumliegen. Aber erst mal so installiert.
          Die Akzentringe sind beim Cover auch eigentlich in rot.

          0
      • Duck-Dynasty 132595 XP Elite-at-Arms Silber | 20.10.2025 - 20:33 Uhr
        Antwort auf Kreator78

        Ist doch cool. 😎
        Wegen mir können sie zu jedem Titel und sogar für Ratchet & Clank oder Uncharted (für die Getriggerten: ja, ich weiß…) einen Elite 2 machen.
        Mehr Auswahl ist immer gut. 👍🏻
        Mir gefällt der Doom und der Witcher Controller.

        0
  6. de Maja 304395 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.10.2025 - 18:41 Uhr

    Ich finds geil, vor allem der mit den schwarzen Griffen.
    Aber ich steh auch auf den 50er Comiclook.

    0
  8. DanSanAliaMi 61700 XP Stomper | 20.10.2025 - 19:10 Uhr

    Mir gefällt leider jeder Xbox Controller. Mal meiner mehr mal einer weniger. Aber prinzipiell gefällt mir jeder

    0
  9. Lord Hektor 319210 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.10.2025 - 20:17 Uhr

    Da nehme ich definitiv den The Witcher Controller lieber, ist mir aber aktuell einfach zu teuer.

    0

