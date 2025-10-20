The Outer Worlds 2: Personalisierbare Xbox-Controller mit dem Mond Mann

Euren neuen Xbox Controller könnt ihr jetzt auch im Design von The Outer Worlds 2 personalisieren.
Das Xbox Design Lab bietet euch wahlweise den Standard Wireless Controller oder den Elite Series 2 mit The Moon Man-Top-Case an.
Preislich geht es bei 98,97 Euro für den Standard bzw. 207,95 Euro für den Elite Series 2 los. Der Preis ändert sich je nach gewählten Extras.
Hier könnt ihr einen Blick auf die Controller werfen:
Befehlige deine Crew mit einem maßgeschneiderten Xbox Wireless Controller oder Xbox Elite Wireless Controller Series 2 aus The Outer Worlds 2 im Xbox Design Lab: https://t.co/dLtBZrT44M pic.twitter.com/Ej6BUGolvj
— Xbox DACH (@XboxDACH) October 20, 2025
Oh man, das sieht aber wirklich schick aus. Gefällt mir richtig gut. Wird endlich Zeit für einen überaus legendären und einzigartigen Robilein Xbox Controller🤣🤣🤣
Gefällt mir leider gar nicht.
Sieht hässlich aus, fand zum Beispiel den Doom Controller viel besser damals.
Guck dir einmal mein Titelbild an. Die Oberschale gab’s für 15 Euro im Netz. Basis ist ein roter Elite Core Controller.
Sieht sehr gut aus, finde aber schwarze oder diese dunkelroten Sticks und ein dunkles D Pad deutlich besser.
Die weißen Schutzhüllen der Sticks und das D Pad stören das Gesamtbild meiner Ansicht nach 🧐.
Das „originale“ Doom Stickset mit DPAD und Paddles kostet nochmal einen 15er mehr. Habe ich auch hier rumliegen. Aber erst mal so installiert.
Die Akzentringe sind beim Cover auch eigentlich in rot.
Ohne den Mond wäre top 😅
Ist nicht so mein Fall 🤔
Leider geil
Ist doch cool. 😎
Wegen mir können sie zu jedem Titel und sogar für Ratchet & Clank oder Uncharted (für die Getriggerten: ja, ich weiß…) einen Elite 2 machen.
Mehr Auswahl ist immer gut. 👍🏻
Mir gefällt der Doom und der Witcher Controller.
Ich finds geil, vor allem der mit den schwarzen Griffen.
Aber ich steh auch auf den 50er Comiclook.
Puh.. wie hässlich darf ein Controller sein?
Mir gefällt leider jeder Xbox Controller. Mal meiner mehr mal einer weniger. Aber prinzipiell gefällt mir jeder
Da nehme ich definitiv den The Witcher Controller lieber, ist mir aber aktuell einfach zu teuer.
Also ick find dat Dinge joar mal Potthässlisch.