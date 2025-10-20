The Outer Worlds 2: Personalisierbare Xbox-Controller mit dem Mond Mann

Den Standard- und der Elite Controller Series 2 gibt es jetzt auch im The Outer Worlds 2 Design mit Mond Mann-Motiv.

Euren neuen Xbox Controller könnt ihr jetzt auch im Design von The Outer Worlds 2 personalisieren.

Das Xbox Design Lab bietet euch wahlweise den Standard Wireless Controller oder den Elite Series 2 mit The Moon Man-Top-Case an.

Preislich geht es bei 98,97 Euro für den Standard bzw. 207,95 Euro für den Elite Series 2 los. Der Preis ändert sich je nach gewählten Extras.

Hier könnt ihr einen Blick auf die Controller werfen:

Befehlige deine Crew mit einem maßgeschneiderten Xbox Wireless Controller oder Xbox Elite Wireless Controller Series 2 aus The Outer Worlds 2 im Xbox Design Lab: https://t.co/dLtBZrT44M pic.twitter.com/Ej6BUGolvj — Xbox DACH (@XboxDACH) October 20, 2025