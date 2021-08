The Outer Worlds 2: Rollenspiel setzt offensichtlich auf Unreal Engine 5

Autor:, in / The Outer Worlds 2

Mit The Coalition, inXile Entertainment, Ninja Theory und Undead Labs setzen bereits einige First-Party-Studios von Microsoft für ihre zukünftigen Projekte auf die Unreal Engine 5. Allem Anschein nach scheint auch Obsidian Entertainment zumindest für die Entwicklung von The Outer Worlds 2 ebenfalls auf die Engine aus dem Hause Epic Games zu setzen.

So hat der Xbox-affine Twitter-Nutzer Klobrille in einer Stellenanzeige des Studios für einen Houdini Technical Artist eindeutige Hinweise auf die Verwendung der Unreal Engine 5 entdeckt. In besagter Ausschreibung ist in der Pluspunkte-Sektion die Rede von einem Verständnis des Materialeditors der Unreal Engine sowie der neuen Funktionen der Unreal Engine 5. Auch unter dem Abschnitt Verantwortlichkeiten wird die Engine erwähnt.

An welchem Spiel die ausgewählte Person zukünftig mitwirken soll, geht aus der Ausschreibung nicht hervor. Obsidian Entertainment arbeitet aktuell mit Avowed und The Outer Worlds 2 an zwei großen bekannten Projekten. Da sich ersteres bereits seit längerem in Arbeit befindet und ein Engine-Wechsel mitten in der Entwicklung eher unwahrscheinlich ist, deutet alles auf The Outer Worlds 2 hin, welches sich noch am Anfang seiner Entwicklung befindet.