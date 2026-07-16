The Outer Worlds 2: RPG erhält neuen Hotfix und behebt mehrere störende Bugs

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Image: Xbox Game Studios

The Outer Worlds 2 beseitigt mit Hotfix 1.2.0.1 mehrere Fehler bei Quests und der Benutzeroberfläche.

Mit Hotfix 1.2.0.1 hat The Outer Worlds 2 ein neues Update erhalten, das mehrere Fehler bei Quests, Audio, Menüs und den Schwierigkeitseinstellungen behebt. Spieler sollten das Update installieren, sobald es verfügbar ist.

Zu den wichtigsten Korrekturen gehört die Behebung eines Audioproblems, durch das bestimmte Interaktionen Endlosschleifen bei der Soundwiedergabe auslösen konnten. Außerdem öffnet sich die Tür am Ende des Scharfschützenkampfes in der Greater Tranquility Station nun zuverlässig.

Auch mehrere Quest-Probleme wurden behoben. Raptidon-Gegner erscheinen jetzt wieder korrekt, selbst wenn der Kopfgeldboss aktiv ist. Dadurch lässt sich die Quest „Cave Cleanup“ wie vorgesehen abschließen.

Darüber hinaus behebt das Update mehrere Fehler in der Benutzeroberfläche und den Einstellungen. Dazu zählen:

  • Die ausgewählte Sprache wechselt nach dem Anwenden der benutzerdefinierten Schwierigkeitsoptionen nicht mehr zurück auf Englisch.
  • Schwierigkeitseinstellungen werden nun korrekt gespeichert, auch wenn Änderungen an den benutzerdefinierten Optionen nicht übernommen werden.
  • Der Mauszeiger verschwindet nach dem Löschen eines Spielstands nicht mehr aus der Speicherverwaltung.
  • Verbesserungshelme für Begleiter werden nun korrekt angezeigt, wenn die Option „Helme anzeigen“ später wieder aktiviert wird.

Die Entwickler bitten Spieler weiterhin darum, mögliche Fehler über den offiziellen Issue Tracker zu melden, um die Stabilität von The Outer Worlds 2 weiter zu verbessern.

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. Banshee3774 151302 XP God-at-Arms Bronze | 16.07.2026 - 16:33 Uhr

    Boah, das hab ich ja auch noch zu zocken. Weil es mich gelangweilt hat, ist es ganz nach unten gerutscht

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  3. Galathea 4360 XP Beginner Level 2 | 16.07.2026 - 16:48 Uhr

    Wenn es dich gelangweilt hat, wieso musst du es dann noch spielen? Spielt Spiele auf Lust und Laune und nicht auf Zwang.

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  7. Hey Iceman 928335 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 16.07.2026 - 17:42 Uhr

    Bei dem spiel gehen die Meinungen von ist super bis Langweilig weit auseinander 🤔

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  8. ShellingFord135 18855 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.07.2026 - 18:30 Uhr

    Die sollen das dümmliche Achievement rauspatchen, das ganze Spiel nochmal auf Hard durchspielen zu müssen. Genauso wie bei Avowed. ein Grund, warum ich kein Fan von Obsidian bin. Bethesda ist denen Welten überlegen💚

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