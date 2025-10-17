The Outer Worlds 2: Third-Person-Perspektive war ursprünglich nicht geplant

Image: Xbox Game Studios

Das von Obsidian Entertainment entwickelte The Outer Worlds 2 war ursprünglich als reines First-Person-Erlebnis konzipiert.

Mit dem am 29. Oktober erscheinenden The Outer Worlds 2 steht die Veröffentlichung des nächsten Eintrags in die lange währende Rollenspiel-Geschichte des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment kurz bevor.

Wie zuletzt im Gameplay-Trailer zu sehen, wird The Outer Worlds 2 seinen Spielern neben der gewohnten Ego-Perspektive auch eine Third-Person-Perspektive anbieten, die in Zusammenarbeit mit Disruptive entstand.

In einem Interview mit Game Informer erklärt Director Brandon Adler, dass der Titel ursprünglich als reines First-Person-Erlebnis konzipiert gewesen sei und man sich gerade mal vor zwei Jahren dazu entschieden habe, auch eine Third-Person-Perspektive zu integrieren:

„Als wir mit der Entwicklung des Spiels begannen, hatten wir nicht vor, einen Third-Person-Modus zu integrieren“, so Adler. „Wir haben erst vor etwa zwei Jahren damit begonnen.“

„Man denkt sich: ‚Es ist zu teuer für uns, einige dieser Dinge zu realisieren; vielleicht beim nächsten Mal‘. Aber etwa nach der Hälfte der Entwicklung dachten wir: ‚Ich glaube, die Leute werden das wirklich wollen‘, also haben wir geprüft, wie schwierig es sein würde, das umzusetzen.“

  1. RappScallion 10940 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.10.2025 - 06:33 Uhr

    Werd ich definitiv ausprobieren. 3rd-Person bockt mir momentan mehr, als 1st-Person.

  3. Katanameister 221860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.10.2025 - 06:52 Uhr

    Ist gut, dass sie das auch umgesetzt haben, dann kann jeder es so zocken wie man will.

    • Robilein 1166330 XP Xboxdynasty Legend Gold | 17.10.2025 - 07:27 Uhr
      Antwort auf EktomorfRoman

      Meiner Meinung nach schon. Großartige Spielwelt, kreative Waffenvund toller Humor. Die Spielzeit variiert natürlich je nach Spielstil. Man kann die Kampagne un ca. 20-25 Stunden durchspielen, du kannst aber auch über 50 Stunden brauchen.

  5. Robilein 1166330 XP Xboxdynasty Legend Gold | 17.10.2025 - 07:24 Uhr

    Finde ich gut die Entscheidung, somit kann jeder Spieler selbst entscheiden. Das großartige Avowed habe ich im 1st-Person Modus gezockt, wird wohl auch hier wieder so sein denke ich🙂

  6. Hattori Hanzo 26940 XP Nasenbohrer Level 3 | 17.10.2025 - 07:28 Uhr

    Also ich bevorzuge die Third Person Perspektive. Werde aber warten bis Teil 26, wenn Obsidian auch den Mehrwert einer deutschen Vertonung erkennt.

