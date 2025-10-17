The Outer Worlds 2: Third-Person-Perspektive war ursprünglich nicht geplant

Mit dem am 29. Oktober erscheinenden The Outer Worlds 2 steht die Veröffentlichung des nächsten Eintrags in die lange währende Rollenspiel-Geschichte des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment kurz bevor.
Wie zuletzt im Gameplay-Trailer zu sehen, wird The Outer Worlds 2 seinen Spielern neben der gewohnten Ego-Perspektive auch eine Third-Person-Perspektive anbieten, die in Zusammenarbeit mit Disruptive entstand.
In einem Interview mit Game Informer erklärt Director Brandon Adler, dass der Titel ursprünglich als reines First-Person-Erlebnis konzipiert gewesen sei und man sich gerade mal vor zwei Jahren dazu entschieden habe, auch eine Third-Person-Perspektive zu integrieren:
„Als wir mit der Entwicklung des Spiels begannen, hatten wir nicht vor, einen Third-Person-Modus zu integrieren“, so Adler. „Wir haben erst vor etwa zwei Jahren damit begonnen.“
„Man denkt sich: ‚Es ist zu teuer für uns, einige dieser Dinge zu realisieren; vielleicht beim nächsten Mal‘. Aber etwa nach der Hälfte der Entwicklung dachten wir: ‚Ich glaube, die Leute werden das wirklich wollen‘, also haben wir geprüft, wie schwierig es sein würde, das umzusetzen.“
8 Kommentare
Werd ich definitiv ausprobieren. 3rd-Person bockt mir momentan mehr, als 1st-Person.
Eine Auswahl ist immer bessser, als keine Auswahl
Ist gut, dass sie das auch umgesetzt haben, dann kann jeder es so zocken wie man will.
Lohnt sich der erste Teil, wie lang ist denn die Spielzeit da so ?
Meiner Meinung nach schon. Großartige Spielwelt, kreative Waffenvund toller Humor. Die Spielzeit variiert natürlich je nach Spielstil. Man kann die Kampagne un ca. 20-25 Stunden durchspielen, du kannst aber auch über 50 Stunden brauchen.
Finde ich gut die Entscheidung, somit kann jeder Spieler selbst entscheiden. Das großartige Avowed habe ich im 1st-Person Modus gezockt, wird wohl auch hier wieder so sein denke ich🙂
Also ich bevorzuge die Third Person Perspektive. Werde aber warten bis Teil 26, wenn Obsidian auch den Mehrwert einer deutschen Vertonung erkennt.
Hoffentlich wird das besser als Awoved und Outer World 1