The Outer Worlds 2: Third-Person-Perspektive war ursprünglich nicht geplant

Mit dem am 29. Oktober erscheinenden The Outer Worlds 2 steht die Veröffentlichung des nächsten Eintrags in die lange währende Rollenspiel-Geschichte des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment kurz bevor.

Wie zuletzt im Gameplay-Trailer zu sehen, wird The Outer Worlds 2 seinen Spielern neben der gewohnten Ego-Perspektive auch eine Third-Person-Perspektive anbieten, die in Zusammenarbeit mit Disruptive entstand.

In einem Interview mit Game Informer erklärt Director Brandon Adler, dass der Titel ursprünglich als reines First-Person-Erlebnis konzipiert gewesen sei und man sich gerade mal vor zwei Jahren dazu entschieden habe, auch eine Third-Person-Perspektive zu integrieren:

„Als wir mit der Entwicklung des Spiels begannen, hatten wir nicht vor, einen Third-Person-Modus zu integrieren“, so Adler. „Wir haben erst vor etwa zwei Jahren damit begonnen.“ „Man denkt sich: ‚Es ist zu teuer für uns, einige dieser Dinge zu realisieren; vielleicht beim nächsten Mal‘. Aber etwa nach der Hälfte der Entwicklung dachten wir: ‚Ich glaube, die Leute werden das wirklich wollen‘, also haben wir geprüft, wie schwierig es sein würde, das umzusetzen.“