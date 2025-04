The Outer Worlds 2: Über 90 Perks stehen zur Auswahl

Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde das Skill-System von The Outer Worlds 2 deutlich verändert sowie die Anzahl der Perks auf über 90 ausgebaut, um auch ungewöhnliche Spielstile zu ermöglichen.

Während beispielsweise das Perk Run and Gun das Schießen während dem Sprinten und Rutschen ermöglicht, verstärkt Space Ranger den Schaden und eröffnet zudem neue Dialogoptionen.

Wer gerne das Leben von NPCs beendet, könnte mit den Perks Psychopath and Serial Killer die richtigen Werkzeuge dazu finden. Auch für Freunde von Elementarschaden und passiven Statuseffekten ist eine große Auswahl geboten:

„Wir haben die Anzahl der Perks mit über 90 deutlich erhöht – jeder erfordert verschiedene Fertigkeiten, um sie freizuschalten“, so Lead Systems Designer Kyle Koenig gegenüber IGN First. „Wenn man in Fertigkeiten investiert, ändert sich die Art und Weise, wie man in Perks investieren kann und führt einen auf viele verschiedene Wege.“

„Bei der Entwicklung haben wir uns all die verschiedenen Arten des Gameplays angesehen, die dem Spieler zur Verfügung stehen, und wir haben uns überlegt, welche Aktionen er ausführen kann und wie wir diese modifizieren können.“

„Selbst wenn du sie mischen willst, kannst du ein Charakter sein, der sich ganz auf Plasma konzentriert und Dinge bei lebendigem Leib verbrennt, während er sich davon heilen lässt – oder du kannst Schockschaden verwenden, um Automechs zu verwirren und sie vorübergehend für dich kämpfen zu lassen, während du Kreaturen und Menschen lähmst – oder du kannst korrosiven Schaden verwenden, um ihre gesamte Rüstung zu zerstören und dafür zu sorgen, dass alle deine Angriffe gegen sie kritische Treffer sind, die wahnsinnig viel Schaden verursachen.“

„Besonders in einem Obsidian-Spiel, in dem wir es erlauben, jeden zu töten – das Spiel wird darauf reagieren, es wird mitspielen und man wird trotzdem in der Lage sein, das Spiel zu beenden. Es macht wirklich Spaß, das Spiel ein zweites oder drittes Mal durchzuspielen, um zu sehen, wie weit man es bringen kann“, so Design Director Matt Singh.