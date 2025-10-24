The Outer Worlds 2: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen

Falls ihr heute Mittag bei uns einen Blick auf die Testwertungen zu The Outer Worlds 2 geworfen habt und nun heiß darauf seid, in das Rollenspiel von Osidian Entertainment einzutauchen, dann sagen wir euch, wann ihr das könnt.
Schon heute im Frühzugang könnt ihr mit der The Outer Worlds 2 Premium Edition spielen. Vorbesteller der Edition samt Hauptspiel oder dem Upgrade (ideal für Game Pass Ultimate bzw. PC Game Pass Abonnenten) spielen The Outer Worlds 2 ab 19:00 Uhr.
Offizieller Release des Spiels ist hingegen der 29. Oktober. An diesem Mittwoch ist die Standard Edition auf Xbox dann um 18:00 Uhr sowohl für Vorbesteller als auch Game Pass Abonnenten freigegeben.
Premium-Editionen sind heutzutage zu teuer, für das was sie bieten. Und ohne deutsche Sprachausgabe ist es eh keine 99 Euro wert. Microsoft spart halt erneut mal wieder und liefert Quantität statt Qualität. Und GamePass wird jetzt eh boykottiert. Daher kaufe ich das Spiel dann irgendwann mal im Sale für die PS5 …
Den letzten Satz hättest du dir sparen können, oder?! Wenn du eine Diskussion über Xbox und Playstation führen möchtest, dann such dir ein Forum. Das hier ist nicht die richtige Seite für dich. Selten so einen Schwachsinn gelesen/gesehen….
Ist schon installiert. Wird demnächst gestartet. Bin jetzt erstmal voll mit dem PowerWash Simulator 2 beschäftigt. Zu viele gute Spiele im Game Pass 🙈🙈🙈
Ist seit heute Morgen installiert und wird heute Abend gespielt, grade zum aufwärmen eine Runde PowerWash Simulator 2 gespielt 😂
Ich muss aber eine medizinische Warnung aussprechen: Gefährlich erhöhte Suchtgefahr😂😂😂
Hat mich voll gekriegt wieder. Bin echt schwer begeistert muss ich sagen.
19 Uhr heute gehts los. 🙂
Was kostet mich das Upgrade, weiß das jemand ?
29,99€ für das Premium Upgrade mit Vorabzugang.
30€
Ich kann warten, brauche keinen Vorabzugang.
Erstmal paar Patches abwarten schadet erfahrungsgemäß nicht. Bin noch mit Revenge of the savage planet beschäftigt. Gefällt mir aktuell richtig gut 😁