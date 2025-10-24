The Outer Worlds 2: Um diese Uhrzeit könnt ihr heute spielen

Mit der Premium Edition könnt ihr schon heute The Outer Worlds 2 spielen.

Falls ihr heute Mittag bei uns einen Blick auf die Testwertungen zu The Outer Worlds 2 geworfen habt und nun heiß darauf seid, in das Rollenspiel von Osidian Entertainment einzutauchen, dann sagen wir euch, wann ihr das könnt.

Schon heute im Frühzugang könnt ihr mit der The Outer Worlds 2 Premium Edition spielen. Vorbesteller der Edition samt Hauptspiel oder dem Upgrade (ideal für Game Pass Ultimate bzw. PC Game Pass Abonnenten) spielen The Outer Worlds 2 ab 19:00 Uhr.

Offizieller Release des Spiels ist hingegen der 29. Oktober. An diesem Mittwoch ist die Standard Edition auf Xbox dann um 18:00 Uhr sowohl für Vorbesteller als auch Game Pass Abonnenten freigegeben.