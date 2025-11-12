The Outer Worlds 2: Update behebt tonnenweise Fehler

Ladet euch das neue Update 1.0,.50 für The Outer Worlds 2 herunter, mit dem dutzende Fehler behoben wurden.

Eine ganze Reihe von Fehlern wurden mit dem jüngsten Update in The Outer Worlds 2 beseitigt. Viele davon wurden von der Community gemeldet.

In den Patch Notes gibt Obsidian Entertainment Korrekturen für Quests, Animationen, Kämpfe, Benutzeroberfläche und mehr an. Auch einige Absturzursachen wurden eliminiert.

Da die Patch Notes so umfangreich ausfallen, verweisen wir direkt auf die Webseite von Obsidian für alle Einzelheiten. Hütet euch aber vor möglichen Spoilern, die in den Patch Notes gesondert markiert wurden.