The Outer Worlds 2: Update behebt tonnenweise Fehler

Eine ganze Reihe von Fehlern wurden mit dem jüngsten Update in The Outer Worlds 2 beseitigt. Viele davon wurden von der Community gemeldet.
In den Patch Notes gibt Obsidian Entertainment Korrekturen für Quests, Animationen, Kämpfe, Benutzeroberfläche und mehr an. Auch einige Absturzursachen wurden eliminiert.
Da die Patch Notes so umfangreich ausfallen, verweisen wir direkt auf die Webseite von Obsidian für alle Einzelheiten. Hütet euch aber vor möglichen Spoilern, die in den Patch Notes gesondert markiert wurden.
Sehr schön, gestern bereits runtergeladen und damit auch schon weitergespielt, glücklicherweise ist mir in meinen knapp 20h Spielzeit vor dem Patch bisher aber noch kein Problem aufgefallen 🙂
Schade, dass Obsidians RPGs zu Release immer so verbuggt zu sein scheinen. Erinnert an Bethesda.
Das Spiel lief tatsächlich auch vorher schon nahezu fehlerfrei.
Das Changelog zeigt das ebenso. Ich bin fast durch und hatte bisher gar keine Probleme.
Das Update zeigt eher, wieviel Liebe und Feinschlief Obsidian tatsächlich in die Games steckt. Ist nicht selbstverständlich. 🙂
Grundsätzlich: Bethesda und Obsidian machen RPGs, das ist Königsklasse, alleine schon aufgrund der komplexen Spielwelten und Handlungsfreiheit. Wenn man Sony-Schlauchspiele ohne echtes Gameplay gewohnt ist, fällt einem das bestimmt schwer nachzuvollziehen.
Überrascht wohl keinen bei einem Studio wie Obsidian aber bei weiten nicht so schlimm wie bei Bethesda 🤭
Hab es erstmal pausiert, vielleicht mache ich Anfang nächstes Jahr weiter, dann sollten noch ein paar Patches rausgekommen sein.
Es ist halt Obsidian, wäre seltsam wenn’s nicht verbuggt wäre. Im Vergleich zu Buggthesda liefert Obsidian jedoch gut ab.
Gabs zu Outer Worlds 2 eigentlich schon einen Post mit der Feier der Spielerzahlen?