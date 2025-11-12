The Outer Worlds 2: Update behebt tonnenweise Fehler

Image: Xbox Game Studios

Ladet euch das neue Update 1.0,.50 für The Outer Worlds 2 herunter, mit dem dutzende Fehler behoben wurden.

Eine ganze Reihe von Fehlern wurden mit dem jüngsten Update in The Outer Worlds 2 beseitigt. Viele davon wurden von der Community gemeldet.

In den Patch Notes gibt Obsidian Entertainment Korrekturen für Quests, Animationen, Kämpfe, Benutzeroberfläche und mehr an. Auch einige Absturzursachen wurden eliminiert.

Da die Patch Notes so umfangreich ausfallen, verweisen wir direkt auf die Webseite von Obsidian für alle Einzelheiten. Hütet euch aber vor möglichen Spoilern, die in den Patch Notes gesondert markiert wurden.

Quelle
  1. Chris0071234 45050 XP Hooligan Treter | 12.11.2025 - 15:27 Uhr

    Sehr schön, gestern bereits runtergeladen und damit auch schon weitergespielt, glücklicherweise ist mir in meinen knapp 20h Spielzeit vor dem Patch bisher aber noch kein Problem aufgefallen 🙂

    0
  2. Fayedog 13100 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 12.11.2025 - 15:51 Uhr

    Schade, dass Obsidians RPGs zu Release immer so verbuggt zu sein scheinen. Erinnert an Bethesda.

    1
    • The Hills have Shice 196045 XP Grub Killer Master | 12.11.2025 - 16:00 Uhr
      Antwort auf Fayedog

      Das Spiel lief tatsächlich auch vorher schon nahezu fehlerfrei.
      Das Changelog zeigt das ebenso. Ich bin fast durch und hatte bisher gar keine Probleme.
      Das Update zeigt eher, wieviel Liebe und Feinschlief Obsidian tatsächlich in die Games steckt. Ist nicht selbstverständlich. 🙂

      Grundsätzlich: Bethesda und Obsidian machen RPGs, das ist Königsklasse, alleine schon aufgrund der komplexen Spielwelten und Handlungsfreiheit. Wenn man Sony-Schlauchspiele ohne echtes Gameplay gewohnt ist, fällt einem das bestimmt schwer nachzuvollziehen.

      2
  3. Hey Iceman 831945 XP Xboxdynasty All Star Gold | 12.11.2025 - 15:55 Uhr

    Überrascht wohl keinen bei einem Studio wie Obsidian aber bei weiten nicht so schlimm wie bei Bethesda 🤭

    1
  4. Katanameister 241860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.11.2025 - 16:10 Uhr

    Hab es erstmal pausiert, vielleicht mache ich Anfang nächstes Jahr weiter, dann sollten noch ein paar Patches rausgekommen sein.

    0
  5. Jack86 34860 XP Bobby Car Geisterfahrer | 12.11.2025 - 16:24 Uhr

    Es ist halt Obsidian, wäre seltsam wenn’s nicht verbuggt wäre. Im Vergleich zu Buggthesda liefert Obsidian jedoch gut ab.

    0

