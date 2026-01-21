The Outer Worlds 2: Verkäufe liegen angeblich bei unter 1 Million

Laut einem Branchenberater könnten die Verkaufszahlen von The Outer Worlds 2 bei unter einer Million Einheiten liegen.

Ein unerwarteter Schatten liegt über dem Release von The Outer Worlds 2, obwohl das Sci‑Fi‑RPG im Oktober 2025 bei Kritikern und Spielern gut ankam. Die positiven Reaktionen scheinen sich jedoch nicht im Handel widerzuspiegeln, denn laut einem viel diskutierten Post des Branchenberaters Daniel Camilo könnten die Verkaufszahlen weit hinter den Erwartungen liegen.

Camilo behauptet, dass der Titel möglicherweise nicht einmal die Marke von einer Million verkaufter Einheiten erreicht hat. Er verweist auf einen deutlichen Abstand zum ersten Teil, der im gleichen Zeitraum rund zwei Millionen Verkäufe erzielte.

Gleichzeitig betont er mehrfach, dass seine Einschätzung auf Vermutungen basiert und keine bestätigten Daten vorliegen. Dennoch vermittelt er den Eindruck, dass die Verkaufsperformance des Sequels deutlich schwächer ausfällt.

Für zusätzliche Verwirrung sorgt der Game‑Pass‑Effekt. Camilo stellte klar, dass seine Aussagen ausschließlich die verkauften Einheiten betreffen und nicht die Spielerzahlen, die durch den Xbox‑Dienst bereits früh über eine Million lagen. Seine Vermutung bleibt jedoch bestehen, dass die tatsächlichen Verkäufe hinter dieser Marke zurückbleiben.

In der Community entbrannte daraufhin eine Diskussion über mögliche Gründe für das angebliche Scheitern. Viele Spieler vermuten, dass die 80‑Dollar‑Debatte rund um The Outer Worlds 2 dem Launch geschadet haben könnte.

Die ursprüngliche Preisankündigung von 79,99 Dollar löste massiven Unmut aus, bevor Obsidian den Preis zurücknahm und die Situation humorvoll kommentierte.