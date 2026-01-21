The Outer Worlds 2: Verkäufe liegen angeblich bei unter 1 Million

Ein unerwarteter Schatten liegt über dem Release von The Outer Worlds 2, obwohl das Sci‑Fi‑RPG im Oktober 2025 bei Kritikern und Spielern gut ankam. Die positiven Reaktionen scheinen sich jedoch nicht im Handel widerzuspiegeln, denn laut einem viel diskutierten Post des Branchenberaters Daniel Camilo könnten die Verkaufszahlen weit hinter den Erwartungen liegen.
Camilo behauptet, dass der Titel möglicherweise nicht einmal die Marke von einer Million verkaufter Einheiten erreicht hat. Er verweist auf einen deutlichen Abstand zum ersten Teil, der im gleichen Zeitraum rund zwei Millionen Verkäufe erzielte.
Gleichzeitig betont er mehrfach, dass seine Einschätzung auf Vermutungen basiert und keine bestätigten Daten vorliegen. Dennoch vermittelt er den Eindruck, dass die Verkaufsperformance des Sequels deutlich schwächer ausfällt.
Für zusätzliche Verwirrung sorgt der Game‑Pass‑Effekt. Camilo stellte klar, dass seine Aussagen ausschließlich die verkauften Einheiten betreffen und nicht die Spielerzahlen, die durch den Xbox‑Dienst bereits früh über eine Million lagen. Seine Vermutung bleibt jedoch bestehen, dass die tatsächlichen Verkäufe hinter dieser Marke zurückbleiben.
In der Community entbrannte daraufhin eine Diskussion über mögliche Gründe für das angebliche Scheitern. Viele Spieler vermuten, dass die 80‑Dollar‑Debatte rund um The Outer Worlds 2 dem Launch geschadet haben könnte.
Die ursprüngliche Preisankündigung von 79,99 Dollar löste massiven Unmut aus, bevor Obsidian den Preis zurücknahm und die Situation humorvoll kommentierte.
Hätte mit mehr gerechnet, falls die Vermutung stimmen sollte…
War anfangs etwas skeptisch dem Spiel gegenüber, aber hatte beim Spielen viel Spaß.
Dass ist ja enttäuschend. Das Game ist wirklich gut, wenn auch nicht unbedingt herausragend.
Würde wohl niemanden überraschen. Keeper wird wohl keine 100k abgesetzt haben.
Wer weiß, ich kann nur sagen, dass mich das Spiel nicht abgeholt hat und der Game Pass wird wohl hauptsächlich verantwortlich sein.
Für mich haben die neuen Obsidian Spiele keine Seele mehr. 95% aller NPCs und Begleiter haben keinen Charakter, das Erzählte tröpfelt so dahin. Vielleicht ist es die Inszenierung. Da mangelt es einfach. Gab es Musik? Ich kann mich ernsthaft nicht mehr an Musik im Spiel erinnern. Ich weiß keine Namen, keine Musik, keine epischen Momente mehr.
Kein gutes Zeichen für ein Spiel. Die Raffgier von Xbox war das Sahnehäubchen.