The Outer Worlds 2: Viel größer und tiefgründiger als sein Vorgänger

In einem neuen Interview mit dem Edge Magazine spricht Creative Lead Leonard Boyarsky über die Ambitionen für The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und im Xbox Game Pass erscheint.

Er selbst und Fallout-Schöpfer Tim Cain hätten schon lange Pläne für eine Fortsetzung gehabt, die „viel größer und tiefgründiger“ sein sollte. Zudem wolle man Spielern eine Geschichte liefern, die spannend ist, aber gleichzeitig nicht zu viel Platz innerhalb des Spiels einnimmt:

„Wir haben die Welt geschaffen, aber wir hatten nur einen viel kleineren Ausschnitt davon. Das war immer mein Plan, wenn wir das Glück hätten, eine Fortsetzung zu machen: viel größer und tiefgehender. Da es so viel kleiner war und unsere Zeit und Ressourcen so viel begrenzter waren, mussten wir viele Entscheidungen treffen, bei denen wir die Dinge kürzer und leichter verdaulich gestalteten. In vielerlei Hinsicht erfüllt The Outer Worlds 2 die Fantasie, die wir hatten, als wir mit dem ersten Spiel begonnen haben.“ „Für mich standen immer die Geschichte, die Welt und die Erzählung im Mittelpunkt – und es ist sehr wichtig, dass die Geschichte den Spielern nicht im Weg steht, wenn sie eine großartige Erfahrung mit ihrem Charakter machen wollen.“