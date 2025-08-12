The Outer Worlds 2: Viel größer und tiefgründiger als sein Vorgänger

11 Autor: , in News / The Outer Worlds 2
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Creative Lead Leonard Boyarsky beschreibt The Outer Worlds 2 im Vergleich mit seinem Vorgänger als viel größer und tiefgründiger.

In einem neuen Interview mit dem Edge Magazine spricht Creative Lead Leonard Boyarsky über die Ambitionen für The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und im Xbox Game Pass erscheint.

Er selbst und Fallout-Schöpfer Tim Cain hätten schon lange Pläne für eine Fortsetzung gehabt, die „viel größer und tiefgründiger“ sein sollte. Zudem wolle man Spielern eine Geschichte liefern, die spannend ist, aber gleichzeitig nicht zu viel Platz innerhalb des Spiels einnimmt:

„Wir haben die Welt geschaffen, aber wir hatten nur einen viel kleineren Ausschnitt davon. Das war immer mein Plan, wenn wir das Glück hätten, eine Fortsetzung zu machen: viel größer und tiefgehender. Da es so viel kleiner war und unsere Zeit und Ressourcen so viel begrenzter waren, mussten wir viele Entscheidungen treffen, bei denen wir die Dinge kürzer und leichter verdaulich gestalteten. In vielerlei Hinsicht erfüllt The Outer Worlds 2 die Fantasie, die wir hatten, als wir mit dem ersten Spiel begonnen haben.“

„Für mich standen immer die Geschichte, die Welt und die Erzählung im Mittelpunkt – und es ist sehr wichtig, dass die Geschichte den Spielern nicht im Weg steht, wenn sie eine großartige Erfahrung mit ihrem Charakter machen wollen.“

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Outer Worlds 2

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. LargeHenry 4500 XP Beginner Level 2 | 12.08.2025 - 08:03 Uhr

    Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Den ersten habe ich gerne gespielt, aber dort habe ich mehr oder weniger nur die Hauptstory durchgespielt und hatte danach auch genug davon.

    0
  2. Phonic 276105 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.08.2025 - 08:06 Uhr

    Teil 1 war super witzig und hat trotz fehlender Synchro sehr viel Spaß gemacht. Einfach ne kleine Schippe drauf und das wird was

    0
  3. Tobsi2336 660 XP Neuling | 12.08.2025 - 08:10 Uhr

    Größer ist nicht immer gleich besser 😅.
    Finds immer schwierig wenn Entwickler das als Pr nutzen.
    Wenn die openworld mit langweiligem sammelkram gefüllt ist oder einfach nur leer ist, bringt mir das gar nichts. Eher das Gegenteil passiert, verlier das Interesse an dem Spiel.

    2
  4. Robilein 1142090 XP Xboxdynasty Legend Silber | 12.08.2025 - 08:12 Uhr

    Wenn einer das kann, dann Obsidian Entertainment. Eines der besten Studios von den Xbox Game Studios. Ich habe vollstes Vertrauen ihn ihre Fähigkeiten nach meinem GotY Kandidaten Avowed. Es soll tiefgehender sein, aber trotzdem eine gute Portion Humor beinhalten. Bin sehr gespannt drauf.

    0
  5. Drakeline6 163115 XP First Star Silber | 12.08.2025 - 08:17 Uhr

    Teil 1 hatte für mich die Perfekte Länge.
    Hatte eigentlich auf eine ähnliche Spieldauer gehofft.
    Freue mich auf jeden fall auf Teil 2 und bin echt gespannt was sie sich alles für quatsch haben einfallen lassen 🙂

    0
  7. Xbox117 45580 XP Hooligan Treter | 12.08.2025 - 10:05 Uhr

    Keine deutsche Synchro und wieder ein stummer Hauptcharakter machen das Spiel für mich automatisch nur zu einem Sale Kandidat.

    0
  9. Gunslinger 11510 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 12.08.2025 - 11:29 Uhr

    Den Vorgänger fand ich wirklich Klasse. Ich bin gespannt, ob Teil 2 da mithalten kann und vielleicht noch eins drauflegt.

    0
  10. EdgarAllanFloh 101220 XP Profi User | 12.08.2025 - 12:19 Uhr

    Teil 1 habe ich bestimmt viermal durchgespielt und auch die DLC genossen. Bei Teil 2 warte ich bis eine Komplettedition kaufbar ist und alle Inhalte raus sind.

    0

Hinterlasse eine Antwort