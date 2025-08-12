The Outer Worlds 2: Viel größer und tiefgründiger als sein Vorgänger

In einem neuen Interview mit dem Edge Magazine spricht Creative Lead Leonard Boyarsky über die Ambitionen für The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und im Xbox Game Pass erscheint.
Er selbst und Fallout-Schöpfer Tim Cain hätten schon lange Pläne für eine Fortsetzung gehabt, die „viel größer und tiefgründiger“ sein sollte. Zudem wolle man Spielern eine Geschichte liefern, die spannend ist, aber gleichzeitig nicht zu viel Platz innerhalb des Spiels einnimmt:
„Wir haben die Welt geschaffen, aber wir hatten nur einen viel kleineren Ausschnitt davon. Das war immer mein Plan, wenn wir das Glück hätten, eine Fortsetzung zu machen: viel größer und tiefgehender. Da es so viel kleiner war und unsere Zeit und Ressourcen so viel begrenzter waren, mussten wir viele Entscheidungen treffen, bei denen wir die Dinge kürzer und leichter verdaulich gestalteten. In vielerlei Hinsicht erfüllt The Outer Worlds 2 die Fantasie, die wir hatten, als wir mit dem ersten Spiel begonnen haben.“
„Für mich standen immer die Geschichte, die Welt und die Erzählung im Mittelpunkt – und es ist sehr wichtig, dass die Geschichte den Spielern nicht im Weg steht, wenn sie eine großartige Erfahrung mit ihrem Charakter machen wollen.“
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Den ersten habe ich gerne gespielt, aber dort habe ich mehr oder weniger nur die Hauptstory durchgespielt und hatte danach auch genug davon.
Teil 1 war super witzig und hat trotz fehlender Synchro sehr viel Spaß gemacht. Einfach ne kleine Schippe drauf und das wird was
Größer ist nicht immer gleich besser 😅.
Finds immer schwierig wenn Entwickler das als Pr nutzen.
Wenn die openworld mit langweiligem sammelkram gefüllt ist oder einfach nur leer ist, bringt mir das gar nichts. Eher das Gegenteil passiert, verlier das Interesse an dem Spiel.
Wenn einer das kann, dann Obsidian Entertainment. Eines der besten Studios von den Xbox Game Studios. Ich habe vollstes Vertrauen ihn ihre Fähigkeiten nach meinem GotY Kandidaten Avowed. Es soll tiefgehender sein, aber trotzdem eine gute Portion Humor beinhalten. Bin sehr gespannt drauf.
Teil 1 hatte für mich die Perfekte Länge.
Hatte eigentlich auf eine ähnliche Spieldauer gehofft.
Freue mich auf jeden fall auf Teil 2 und bin echt gespannt was sie sich alles für quatsch haben einfallen lassen 🙂
Wird sicher ganz nett und dann auch noch im Edelpass 👌.
Keine deutsche Synchro und wieder ein stummer Hauptcharakter machen das Spiel für mich automatisch nur zu einem Sale Kandidat.
Nicht mal im Sale 😜
Ich müsste da davor überhaupt einmal Teil 1 nachholen 😵.
Den Vorgänger fand ich wirklich Klasse. Ich bin gespannt, ob Teil 2 da mithalten kann und vielleicht noch eins drauflegt.
Teil 1 habe ich bestimmt viermal durchgespielt und auch die DLC genossen. Bei Teil 2 warte ich bis eine Komplettedition kaufbar ist und alle Inhalte raus sind.