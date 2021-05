The Outer Worlds: Großer Verkaufserfolg, Publisher nicht mehr Private Division

Autor:, in / The Outer Worlds

Hohe Verkaufszahlen für The Outer Worlds wurden von Take Two Interactive CEO bekannt gegeben, das Publishing übernimmt zukünftig Microsoft.

Der CEO von Take Two Interactive, Strauss Zelnick, hat in einer Telefonkonferenz bekannt gegeben, dass sich The Outer Worlds bereits über drei Millionen mal verkauft hat. Damit hat sich der große Erfolg des Spiels nach dem Release des zweiten Add-ons Murder on Eridanos bestätigt.

Bekanntlich wurde der Entwickler im Jahr 2018 durch Microsoft gekauft. Wie der Journalist Derek Strickland von der Webseite Tweaktown.com jetzt auf Nachfrage beim vorherigen Publisher Private Division (eine Tochter von Take Two Interactive) bestätigte, werden zukünftige Titel im The Outer Worlds Universum von Obsidian Entertainment beziehungsweise Microsoft veröffentlicht. Dies solle jedoch nicht als Bestätigung der Entwicklung von The Outer Worlds 2 verstanden werden.