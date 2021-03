The Outer Worlds: Musical-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Outer Worlds

Zum The Outer Worlds: Murder on Eridanos DLC samt Patch mit Next-Gen-Verbesserung wurde ein Musical-Trailer veröffentlicht.

Private Division und Obsidian Entertainment geben bekannt, dass The Outer Worlds: Murder on Eridanos, die zweite und letzte Story-Erweiterung für das preisgekrönte und hochgelobte RPG, ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One-Konsolen und Windows-PCs erhältlich ist. Die Erweiterung erscheint zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Nintendo Switch.

The Outer Worlds: Murder on Eridanos kann entweder einzeln oder als Teil des The Outer Worlds Expansion Pass erworben werden, in dem auch die Erweiterung The Outer Worlds: Peril on Gorgon enthalten ist, und somit die gesamte Geschichte bietet.

Die Spieler bereisen Eridanos und ermitteln im größten Kriminalfall, den die Halcyon-Kolonie jemals erlebt hat! Als Halcyon Helen, die Markensprecherin für Rizzo’s, kurz vor dem Verkaufsstart von Spectrum Brown tot aufgefunden wird, entbrennt eine wilde Jagd auf den Täter. Mithilfe des Diskrepanzverstärkers, einem Gerät mit künstlicher Intelligenz, das ihnen am Tatort Anomalien und Ungereimtheiten aufzeigt, gehen setzen sie die Ermittlungen fort. Mit jeder Entdeckung schalten werden zusätzliche Dialoge und unterschiedliche Questwege freigeschaltet. Und die Verdächtigen sind eine interessanter als der andere.

Darunter Helens Schauspielkollegen Spencer Woolrich und Burbage-3001, Tossball-Spieler „Black Hole Bertie“ der Rizzo’s Rangers und viele mehr! Aber Hobbydetektive sollten auf der Hut sein! Denn hinter dem freundlichen Lächeln aller Beteiligter verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das aufgedeckt werden will!

„In Murder on Eridanos wollten wir den Spielern noch mehr Gelegenheit geben, sich mit den schrägen Vögeln aus The Outer Worlds auseinanderzusetzen und dabei tief in die erzählte Geschichte einzusteigen“, sagt Megan Starks, Game Director bei Obsidian Entertainment. „In dieser Erweiterung gewähren wir dem Spieler umfassende Einblicke in einen der bekanntesten Konzerne der Spielwelt. Das Setting ist verrückt und die Möglichkeiten, die Geschichte voranzutreiben, sind bahnbrechend. Es wird ein wilder Ritt, und wir freuen uns schon auf die Reaktionen der Fans.“ „Mit Murder on Eridanos haben wir einen fulminanten Abschluss für The Outer Worlds gefunden. Die Erweiterung bietet alles, was das Hauptspiel so großartig gemacht hat: Viele tiefgreifende Spielerentscheidungen in einer fantastischen Welt“, sagt Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division. „Die Spieler können sich also auf ein weiteres abwechslungsreiches Abenteuer voller Humor und cleverer Dialoge freuen. Die Erweiterung lädt sowohl alte Hasen als auch Neulinge ein, sich in die Welt der Outer Worlds zu stürzen.“

Für The Outer Worlds: Murder on Eridanos wurde die Levelgrenze um drei Level angehoben, was zusätzliche Fähigkeitsanpassungen ermöglicht. Spieler können sich außerdem drei neue Wissenschaftswaffen sichern, darunter auch Helens berühmte Waffe „The Needler“, und zahlreiche neue Rüstungssets sammeln. Erkunden Sie gefährliches neues Gelände und reisen Sie nach Eridanos, eine Ansammlung von schwebenden Asteroiden, die durch die Atmosphäre des Gasplaneten lose verbunden bleiben. Hier gibt es die unterschiedlichsten Orte zu erkunden. Vom Grand Colonial bis hin zu Rizzo’s bunten Purpleberry-Hainen.

Schaut euch den offiziellen Musical-Trailer zur Veröffentlichung von The Outer Worlds: Murder on Eridanos an: