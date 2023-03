The Outer Worlds: Patch v1.1 behebt Fehler und Performance-Probleme

Autor:, in / The Outer Worlds

Obsidian behebt mit Patch v1.1 für The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition Fehler und Performance-Probleme.

Obsidian veröffentlichte letzte Woche Patch v1.1 zur Behebung von Fehlern und Performance-Problemen in The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Der Patch wurde zuerst für PC und PlayStation ausgeliefert, Xbox Konsolen sollen im Laufe der Woche folgen.

Am 7. März erschien mit The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition eine grafisch überarbeitet und verbesserte Version des beliebten Rollenspiels von Obsidian. Viele Spieler bemängelten eine schlechte Performance, sodass Publisher Private Division sich öffentlich entschuldigte und versicherte, mit Hochdruck an einem Patch zu arbeiten.

Wie aus den Patchnotes hervorgeht, konnten noch nicht alle reklamierten Fehler behoben werden. Das Team arbeitet somit noch an weiteren Lösungen.

Welche Fehler bisher gelöst wurden, könnt ihr hier nachlesen:

Die häufigsten Community-Probleme:

Die Einstellungen für die Grafikmodi Ultra und Very High wurden angepasst, um das Erlebnis für PC-Spieler auf High-End-Grafikkarten zu verbessern

Behebung von Problemen, bei denen SSGI auf dem PC unangemessen hoch eingestellt war und die Leistung beeinträchtigte

Aktualisierte SSR-Werte zur Verbesserung des Kinomodus auf Xbox Series X|S und PlayStation 5

Aktualisierte dynamische Auflösung auf dem PC

Verbesserte Framerate in Leistungsmodi für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Leistung:

Die PSO-Erfahrung wurde verbessert, um das Ruckeln während der Shader-Kompilierung zu verringern

Die automatischen SSGI-Einstellungen wurden aktualisiert, um Szenarien zu verhindern, in denen sie unerwartet einschalten würden

Stabilität:

Seltener Absturz auf PlayStation 5 in Roseway behoben

Die Möglichkeit, dass Xbox Series X|S-Konsolen während langer Synchronisierungen abstürzen, wurde behoben

Vermeidung, dass temporäre Speicherlecks in UI-Bildschirmen auf Xbox Series X|S-Konsolen angezeigt werden

Allgemein:

Verschiedene HLOD-Verbesserungen zur Reduzierung von Popping auf allen Plattformen

Beheben Sie viele Fälle von flackernden Texturen auf allen Plattformen

Reduzierung der Wahrscheinlichkeit, dass die Haare der Charaktere auf allen Plattformen leuchten

Zwei Fälle von unsichtbaren Feinden auf allen Plattformen behoben

Unsichtbarer Stolperminenstrahl auf allen Plattformen behoben

Verbesserte Texturauflösung auf der Xbox Series S

Probleme mit der Skin-Schattierung behoben, die bei einigen Gefährten auf der Xbox Series S auftraten