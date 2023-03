The Outer Worlds: Publisher entschuldigt sich für schlechte Performance

Autor:, in / The Outer Worlds

Das von Obsidian Entertainment entwickelte Rollenspiel Outer Worlds wurde in dieser Woche als Spacer’s Choice Edition für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

Die Edition umfasst technische Verbesserungen, wie etwa überarbeitete Beleuchtung und Umgebungen, eine dynamische 4K-Auflösung sowie verbesserte Details bei Charakteren.

Auf allen Plattformen häufen sich nun die Beschwerden, wegen der technischen Leistung der Spacer’s Choice Edition, wofür Publisher Private Division sich auf Reddit entschuldigte. Man verspricht, schnellstmöglich einen Patch herausbringen.

„Ich verstehe, wie frustrierend das sein kann, und ich versichere euch, dass das Team von Private Division daran arbeitet, so schnell wie möglich einen Patch herauszubringen“, heißt es auf Reddit.

Man empfiehlt Spielern mit Problemen in der The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ein Ticket an den Support zu schicken.