The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition erscheint im März

Autor:, in / The Outer Worlds

Private Division kündigt heute die Spacer’s Choice Edition für The Outer Worlds an. Das Rollenspiel von Obsidian Entertainment wird in dieser neuen Sammlung am 7. März 2023 das Hauptspiel und alle zusätzlichen Inhalte umfassen.

Darüber hinaus wird das Spiel mit einer besseren Grafik und Animationen versehen sowie die Levelgrenze angehoben.

Wichtige Features

Es ist das The Outer Worlds, das Sie lieben – aber noch besser: Der RPG-Hit von 2019 wurde mit besserer Grafik, verbesserter Leistung, zusätzlichen Animationen, hochauflösenderen Umgebungen und vielem mehr überarbeitet.

Höhere Levelgrenze: Höhere Levelgrenzen ermöglichen mehr Wege, Ihren Charakter auf einem der sieben Zweige des Skill-Baums zu entwickeln.

Von Spieler vorangetriebenes RPG: In bester Obsidian-Tradition liegt es an Ihnen, wie Sie an The Outer Worlds herangehen. Ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur, wie sich die Geschichte entwickelt, sondern auch Ihren Charakter, die Geschichten Ihrer Begleiter und die Geschehnisse gegen Ende des Spiels.

Führen Sie Ihre Begleiter: Auf Ihrer Reise durch die entfernte Kolonie treffen Sie auf eine Reihe von Charakteren, die sich Ihrer Crew anschließen wollen. Diese Begleiter verfügen über einzigartige Fähigkeiten und haben allesamt eigene Missionen, Motivationen und Ideale. Es liegt an Ihnen, diesen Charakteren beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen oder sie für Ihre Zwecke einzuspannen.

Erforschen Sie die Kolonie: Halcyon ist eine Kolonie am Rande der Galaxis, die von einem Konzernvorstand geführt wird. Dieser kontrolliert alles bis auf die Alien-Monster, die zurückgelassen wurden, als das Terraforming der beiden Planeten der Kolonie nicht ganz nach Plan verlief. Finden Sie Ihr Schiff, stellen Sie eine Crew zusammen und erforschen Sie die Einrichtungen, Raumstationen und andere interessante Orte in ganz Halcyon.

Besitzer des Hauptspiels und den dazugehörigen DLCs „Murder on Eridanos“ und „Peril on Gorgon“ können ein Upgrade auf die Spacer’s Choice Edition für Next-Gen innerhalb derselben Konsolenfamilie bzw. PC zu einem reduzierten Preis erwerben