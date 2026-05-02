The Outer Worlds: Standard Edition wird gestrichen – Upgrade zur Complete Edition gratis

The Outer Worlds stellt auf Complete Edition um, Besitzer der Standard-Version erhalten Upgrade kostenlos.

Für The Outer Worlds wird die Standard Edition eingestellt und durch eine Complete Edition ersetzt, die künftig die einzige verfügbare Version auf Xbox, PlayStation und PC darstellt.

Die Umstellung bedeutet, dass neue Käufer ausschließlich zur Complete Edition greifen können, während die bisherige Standard-Version aus den digitalen Stores entfernt wird.

Besitzer der Standard Edition profitieren direkt von der Änderung, da sie laut Ankündigung automatisch ein kostenloses Upgrade auf die Complete Edition erhalten.

Bereits in der Vergangenheit hatte Obsidian Entertainment verschiedene Editionen und Upgrade-Modelle angeboten, bei denen Inhalte nachträglich freigeschaltet werden konnten, darunter auch Premium- oder Erweiterungspakete .

Weitere Details zur genauen Umstellung oder zu enthaltenen Inhalten der Complete Edition wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.