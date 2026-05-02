The Outer Worlds: Standard Edition wird gestrichen – Upgrade zur Complete Edition gratis

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Image: Private Division

The Outer Worlds stellt auf Complete Edition um, Besitzer der Standard-Version erhalten Upgrade kostenlos.

Für The Outer Worlds wird die Standard Edition eingestellt und durch eine Complete Edition ersetzt, die künftig die einzige verfügbare Version auf Xbox, PlayStation und PC darstellt.

Die Umstellung bedeutet, dass neue Käufer ausschließlich zur Complete Edition greifen können, während die bisherige Standard-Version aus den digitalen Stores entfernt wird.

Besitzer der Standard Edition profitieren direkt von der Änderung, da sie laut Ankündigung automatisch ein kostenloses Upgrade auf die Complete Edition erhalten.

Bereits in der Vergangenheit hatte Obsidian Entertainment verschiedene Editionen und Upgrade-Modelle angeboten, bei denen Inhalte nachträglich freigeschaltet werden konnten, darunter auch Premium- oder Erweiterungspakete .

Weitere Details zur genauen Umstellung oder zu enthaltenen Inhalten der Complete Edition wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.

Quelle
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5 Kommentare Added

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  1. Kabelfritz 48559 XP Hooligan Bezwinger | 02.05.2026 - 10:44 Uhr

    kommt also auch die spacers choice edition in den gamepass? ich besitze leider nur die dlcs…

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  2. AnCaptain4u 264455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.05.2026 - 11:10 Uhr

    Ist die Spacers Choice Edition denn mittlerweile grundlegend repariert worden?
    War doch auch so eine technische Bruchlandung, als man die Veröffentlicht hat.

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    • Robilein 1259150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.05.2026 - 11:21 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ne ich denke das ist eher so ein Ressourcen Ding. Am Ende wird es nur die eine Upgrade- und am Ende beste Version davon geben.

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  4. NeuroJacker 1320 XP Beginner Level 1 | 02.05.2026 - 11:31 Uhr

    Feine Sache.
    Das bestätigt mich aber auch in meiner Herangehensweise immer nur die Standard Version zu kaufen und erst später wenn noch Interesse besteht die Zusatzinhalte.

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