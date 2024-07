The Outlast Trials: Details zum Project Lupara-Update

Autor:, in / The Outlast Trials

Erfahrt, welche Inhalte das Project Lupara-Update für The Outlast Trials enthält, dass diese Woche erscheint.

Spieler von The Outlast Trials erhalten in dieser Woche mit Project Lupara ein neues Update. Einen Trailer zum Update selbst und den neuen Bösewicht Franco “Il Bambino” Barbi haben wir euch bereits gezeigt.

Doch was erwartet euch in dem Update?

Neben dem euch mit einer Schrotflinte jagenden Il Bambino wird auch die neue Karte „The Docks“ hinzugefügt. Dort könnt ihr neue Ziele verfolgen und mit List versuchen dem Bösewicht zu entkommen.

Spieler dürfen sich weiterhin auf neue Trails & MK-Herausforderungen freuen:

Vergiftet die Medizin: In dieser neuen Story-Prüfung treffen die Reagenten auf Franco, der die Spieler zu den Docks, einer brandneuen Karte und Barbis Heimat, führt.

In dieser neuen Story-Prüfung treffen die Reagenten auf Franco, der die Spieler zu den Docks, einer brandneuen Karte und Barbis Heimat, führt. Flucht aus der Villa: Kehrt zur letzten Prüfung, „Farewell Mansion“, zurück, um eine neue Erfahrung zu machen; der Schwierigkeitsgrad der Flucht aus der Villa steigt, je mehr Reagenzien ihr freisetzt. Werdet Zeuge eines brandneuen Endes, wenn ihr erfolgreich seid.

Kehrt zur letzten Prüfung, „Farewell Mansion“, zurück, um eine neue Erfahrung zu machen; der Schwierigkeitsgrad der Flucht aus der Villa steigt, je mehr Reagenzien ihr freisetzt. Werdet Zeuge eines brandneuen Endes, wenn ihr erfolgreich seid. Treibstoff für die Freisetzung: Gerechtigkeit braucht Kraft, und Kraft braucht Treibstoff. Bringt den Treibstoff mit, befeuert das Gericht und sichert eure Freiheit.

Gerechtigkeit braucht Kraft, und Kraft braucht Treibstoff. Bringt den Treibstoff mit, befeuert das Gericht und sichert eure Freiheit. Unterrichtet den Polizeibeamten: Die Definition von Gesetzen schafft Verbrechen. Ersetzt den Trainingsfilm des Reviers durch Murkoffs Filmrollen und macht zukünftige Verbrechen zu euren eigenen.

Ebenfalls hinzugefügt wird der neue Spielmodus Eskalationstherapie. Hier nehmen Reagenten an einem neuen Schurkenmodus teil, der sie gegen eine nicht enden wollende Reihe von zufälligen Prüfungen mit Variatoren antreten lässt, bis sie einem Permadeath erliegen und neu beginnen.

Die Reagenten beginnen mit nichts und stellen ihre Ausrüstung aus Murkoffs begrenzter Auswahl an Upgrades zusammen. Je länger man überleben kann, desto größer ist die Belohnung.

Nützlich bei den Aktivitäten wird die neue Spielerfähigkeit „Barricade Rig“ sein. Reagenten können sich nach dem Kauf wertvolle Zeit verschaffen, in dem sie Barrikaden aufstellen bzw. Wege blockieren. Verfolger müssen einen Umweg nehmen, um zu euch zu gelangen.

Das Update „Project Lupara“ für The Outlast Trials wird am morgigen Dienstag für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC erscheinen.