The Outlast Trials: Experimentelle Invasions-Therapie gestartet

Der neue permanente PvP-Spielmodus hält Einzug in die Welt von The Outlast Trials und sorgt für Verrat und Chaos in der Halloween-Saison.

Es ist an der Zeit, eure Trials auf die Massen loszulassen: Red Barrles präsentiert ein umfangreiches Update für The Outlast Trials, dessen Highlight der permanente Spielmodus „Invasion“ ist.

Ab sofort können echte, lebende Reagents zu Brtrügern werden, die mit Messern bewaffnet sind und über die Terminals im Schlafraum in eure Trials eindringen.

Außerdem gibt es jetzt im Spiel zwei neue spannende MK-Herausforderungen, die Rückkehr von Program Geister, einen neuen zeitlich begrenzten Katalog und einen neuen In-Game-Store, in dem Spieler neue exklusive Outfits, DLC-Pakete und Kataloge aus vergangenen Events entdecken können.

Schaltet bis zum 18. November auf Twitch ein, um thematische und stilvolle The Outlast Trials Twitch Drops freizuschalten.

INVASION: EXPERIMENTELLE THERAPIE

Im neuen Invasionsmodus können Spieler entweder als Reagent oder als Betrüger teilnehmen, aber nur eine begrenzte Anzahl von Betrügern kann in eine bestimmte Prüfung eindringen: Während die anderen warten, fungieren sie als Augen und Ohren ihrer mörderischen Teamkollegen.

Jeder Betrüger erhält die Chance, in die Prüfung einzudringen, wenn seine Mitspieler bei ihrer Sabotage erfolgreich sind … oder dabei sterben. Dieser neue Spielmodus ist eine dauerhafte Ergänzung zu The Outlast Trials und ein fester Bestandteil des Gameplays.

Beobachter können ihre Ziele markieren, um Strategien zu entwickeln und ihre Mitspieler auf dem Laufenden zu halten. Sobald ein Betrüger auf der Karte erscheint, besteht sein Ziel darin, den Standort der Reagenzien der Prüfung zu identifizieren, sich an sie heranzuschleichen und sie dann mit nichts als seinem treuen Messer gewaltsam zu töten.

Messerangriffe gibt es in zwei Varianten: „Slash“ (Hieb) und „Stab“ (Stich). Ersterer verursacht schnell Schaden, während letzterer einen sofortigen Tod verursacht, aber aufgeladen werden muss und eine gewisse Nähe erfordert, um richtig ausgeführt zu werden.

Betrüger haben nur begrenzt Zeit, um ihr Ziel auszuschalten. Sobald die Zeit abgelaufen ist, müssen sie zum nächsten Einsatzportal zurückkehren, sonst riskieren sie einen Stromschlag – oder sogar den Tod, was zu einer Zeitstrafe vor ihrem nächsten Respawn führt.

Aber keine Angst, denn Betrüger können die Geräusche und Störungen sehen, die Reagenzien verursachen, was ihnen einen zusätzlichen Vorteil gegenüber ihren Zielen verschafft. Am Ende des Spiels werden Betrüger anhand des Schadens, den sie den Reagenzien zugefügt haben, sowie anhand der Anzahl der getöteten Reagenzien und der Dauer, die sie am Leben geblieben sind, bewertet.

Und schließlich können Betrüger keine Reagenzien-Gegenstände aufnehmen, sind aber einzigartig immun gegen Psychosegas und Prime-Asset-Effekte.

Weitere Features dieses großen Updates für The Outlast Trials sind:

Neue MK-Herausforderung: BEGUILE THE CHILDREN Der Fernsehbildschirm ist die Netzhaut des geistigen Auges, wo alles wahr und alles möglich ist, insbesondere wenn das Publikum die Werkzeuge nicht sehen kann, die seinen Geist formen. Übernehmt die Kontrolle über die Sendung, formt die unterschwellige Botschaft neu, und ihr werdet freigelassen.

Neue MK-Herausforderung: UNTERSUCHT DEN MINOTAURUS Unternehmensmacht und dynastischer Reichtum sind die Eckpfeiler freier Gesellschaften, aber nur solange außerschulische Aktivitäten geheim gehalten werden können. Sobald private Hobbys zu öffentlichen Skandalen werden, müssen die Schuldigen entlarvt und vernichtet werden, damit langweiligere Dynastien an ihre Stelle treten können. Findet die Beweise für die Verbrechen des Buffalo Minotaurus, bringt sie an die Presse, und ihr werdet freigelassen.

Neues zeitlich begrenztes Event: GEISTER Das Programm Geister ist ein Experiment zur konvergenten Halluzinationstherapie, das darauf abzielt, unvorhergesehene Nebenwirkungen der Prüfungen zu verstärken. Überlebende Probanden müssen mit langanhaltenden psychischen Schäden rechnen. Erlebt das Event, indem ihr Prüfungen im Programm „Geister“ spielt. Verdient Event-Token, indem ihr Prüfungen und Geister-Aufgaben abschließt.

Programm „Geister-Variatoren“: ORGANPROBEN ENTNEHMEN. Findet verstorbene Reagenzien und entnehmt Organproben zur Analyse. HALLUZINATIONEN? Nebenwirkungen, Trauma oder etwas anderes? MEHR BETRÜGER. Mehr NPC-Betrüger in der Prüfung. KEINE SPIELERNAMEN. Spielernamen werden ausgeblendet. (Intensivstation und Psychochirurgie) WÜTENDEN FEINDE. Feinde sind in höchster Alarmbereitschaft! (Intensivstation und Psychochirurgie)

Veranstaltungsplan: Teil 1 findet vom 21. Oktober um 16:00 Uhr bis zum 4. November um 15:59 Uhr statt. Teil 2 findet vom 4. November um 16:00 Uhr bis zum 18. November um 15:59 Uhr statt.

Neuer zeitlich begrenzter Katalog: GEISTER Während des zeitlich begrenzten Geister-Events steht ein brandneuer Event-Katalog zur Verfügung.

Spieler können ihre gesammelten Event-Token im zeitlich begrenzten Katalog ausgeben, um exklusive Kosmetikartikel freizuschalten.

Der Zugang zum Event-Katalog ist während der Dauer des Events für alle Spieler kostenlos. Alle nicht ausgegebenen Event-Token verfallen nach dem 18. November um 15:59 Uhr.

Nach Ende des Geister-Events 2025 wird der Katalog archiviert. Der Geister-Katalog 2025 wird zu einem späteren Zeitpunkt im Murkoff-Store erhältlich sein. Je nachdem, wie weit ihr im Katalog fortgeschritten seid, könnt ihr ihn mit Murkoff-Münzen freischalten.