The Outlast Trials: Heidnische Priesterin mordet in Season 5

Wenn Gott Liebe ist, dann ist Blutvergießen seine einzige Währung. Das ist das Testament von The Outlast Trials und seiner neuesten Hauptperson, Liliya Bogomolova: die Gottesanbeterin, auch bekannt als Schwester Liliya.

Liliya ist ein perfektes Abbild rätselhafter Schönheit und ein vom Himmel gesandter Racheengel. Sie ist eine Frau Gottes, die den göttlichen Auftrag hat, euch von euren Sünden zu befreien.

Geschmückt mit einer kunstvollen Maske, die ihr vernarbtes Gesicht verdeckt, bietet Schwester Liliya denjenigen Erlösung an, die bereit sind, den Preis in Form von Schätzen und Fleisch zu zahlen.

Schon bald werden die Reagents die Gelegenheit haben, ihre geheiligte Hütte im Resort zu besuchen, einem farbenfrohen alpinen Rückzugsort und der neuesten Prüfungsumgebung.

Zusammen mit einer neuen Prüfung, MK-Herausforderungen, einem zeitlich begrenzten Event sowie Verbesserungen am kürzlich eingeführten PvP-Invasionsmodus bringt Season 5 von The Outlast Trials am 9. Dezember eisigen Horror in die Winterzeit.

Schwester Liliya ist eine heilige Jägerin, eine Jägerin aus dem Hinterhalt, die mit ihrem weitreichenden Kampfstil für Überraschungsangriffe sorgt. In ihrem kultischen Anwesen versteckt sie sich inmitten ihrer Schaufensterpuppen und kann mit ihren wilden Schlägen ahnungslose Reagents lahmlegen und sie in einen Kampf um ihr Leben zwingen. Hinter den verschlossenen Türen des verschwenderischen Resorts hat sie eine VIP-Auktion vorbereitet, die nur für ihre spendabelsten Kunden stattfindet… aber was ist der Preis eines Lebens?

Neben der Einführung von Schwester Liliya erwartet euch in Season 5 von The Outlast Trials eine neue Prüfung und zwei neue MK-Challenges:

TRIAL: PLÜNDERUNG DER AUKTION

Ihr seid der Verhandlungsführer. Menschen sind nur ein weiteres Produkt, ein Zeitvertreib für diejenigen, die Geld haben, um es zu verbrennen. Ein neues Spielzeug steht zur Versteigerung an, es liegt an euch, das alles zu zerstören.

MK-CHALLENGE: FABRIZIERT DEN SKANDAL

Ihr seid die Halbwahrheit, die Realität, die ehrlicher ist als die Tatsachen, wenn die Beweise die Tagesordnung verfehlen. Verbrechen können nicht einfach aufgedeckt werden; sie müssen so gestaltet werden, dass sie die schweinischen Massen unterhalten. Beweist das Verbrechen und erfreut die Schweine.

MK-CHALLENGE: BESCHLAGNAHME DIE BETÄUBUNGSMITTEL

Ihr seid die kontrollierte Substanz. Das Gesetz versklavt den Verstand, indem es den Körper einsperrt. Ihr zerstört die Körper und befreit die Köpfe, so dass die Konsumenten noch verzweifelter nach Kontrolle suchen. Findet das Rauschgift und befreit euch selbst.

Project Messiah enthält auch einen eigenen Deluxe-Katalog, der mit 10 Seiten neuer exklusiver kosmetischer Gegenstände gefüllt ist. Außerdem erwartet euch ein einzigartiges winterliches Limited Time Event und ein Limited Time Catalog, neue Gegenstände im Murkoff-Store sowie Ergänzungen und Verbesserungen im Invasionsmodus, einschließlich saisonaler Ranglisten.