The Outlast Trials: Neue Project Judas Season bringt Kress Twins und TV-Studio-Chaos

Es wird wieder unheimlich in The Outlast Trials, denn Season 6 mit dem Titel „Project Judas“ ist offiziell gestartet. Die Spieler werden in die neu gestaltete Trial-Umgebung eines Fernsehstudios entführt, in der die Kress Twins Otto und Arora ihre politische Übernahme inszenieren. Der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt eindrucksvoll, welche neuen Herausforderungen und Inhalte auf die Community warten.

Season 6 bringt eine Reihe neuer MK-Challenges, bei denen Spieler ihre Fähigkeiten in taktischen Trial-Szenarien unter Beweis stellen müssen. Gleichzeitig läuft das Scavenger Limited-Time Event, das zusätzliche Missionen und Belohnungen bietet.

Besonders hervorzuheben sind die umfangreichen Reworks von X-Ray und Barricade Rig, an denen das Entwicklerteam um Noakes gearbeitet hat. Diese Änderungen sollen die Spielmechanik weiter verfeinern und mehr taktische Möglichkeiten eröffnen.

Zusätzlich können Spieler in Season 6 auf der Invasion Leaderboard um die Spitzenplätze kämpfen und ihre Fähigkeiten in kompetitiven Herausforderungen testen. Der neue Trailer vermittelt dabei bereits einen Eindruck von der düsteren, atmosphärischen Gestaltung und der Intensität der Trials, die The Outlast Trials seit jeher auszeichnen.

Mit „Project Judas“ verspricht Season 6 nicht nur spannende neue Inhalte, sondern auch eine noch immersivere Spielerfahrung, in der Strategie, Timing und Teamarbeit über Sieg oder Niederlage entscheiden. Fans der Reihe dürfen sich auf eine Kombination aus Horror, Action und taktischen Trials freuen.