The Outlast Trials: Project Breach bricht nächste Woche aus

Entwickler Red Barrels hat auf der 10. jährlichen PC Gaming Show einen neuen Trailer für das Vier-Spieler-Survival-Horrorspiel The Outlast Trials veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Project Breach-Update, das eine spannende Neuerung mit sich bringen wird: Amelia, eine entkommene Testperson, die sich nun gegen Murkoff wendet und von Caroline Dhavernas (Hannibal, Mary Kills People & Wonderfalls) gesprochen wird.

Project Breach wird Amelias Geschichte zusammen mit einer brandneuen Prüfung, einer neuen Karte, einem neuen Mitglied des Ex-Pop, einem neuen Jammer-Rig, einer neuen Veröffentlichung und mehr einführen, wenn es am 10. Dezember 2024 auf Steam, im Epic Games Store, auf PlayStation und Xbox erscheint.

Trotz der Bedenken über Amelias Flucht treibt Easterman neue Experimente voran, darunter die neue Story Trial, „Pleasure the Prosecutor“ in der neuen Karte Downtown.

Die Spieler müssen sich in Francos verdrehtem Kabarett zurechtfinden und sein verschlagenes Theater gegen sich selbst wenden. In der Zwischenzeit sorgt die Murkoff Corporation mit neuen Inhalten dafür, dass die Reagenten sich auf ihre Prüfungen konzentrieren und Ablenkungen oder Fluchtgedanken verhindern.

The Outlast Trials spielt in den 1950er Jahren und berichtet von den unheimlichen Experimenten der Murkoff Corporation, einer bösartigen Organisation, die schwache Menschen unter dem Vorwand ausbeutet, ihnen ein besseres Leben zu bieten.

Die mit falschen Versprechungen angelockten Probanden werden entführt und grausamen psychologischen und physischen Tests unterzogen, die ihnen ihre Identität nehmen sollen.

Gefangen in einer alptraumhaften Einrichtung mit erschütternden Tests und furchterregenden Hauptakteuren wie Mother Gooseberry, Sergeant Leland Coyan und Franco „Il Bambino“ Barbi, scheint ein Überleben unmöglich – ganz zu schweigen von dem Gedanken, Murkoffs Experimente zu beenden.

Aber jemand hat überlebt und ist entkommen… Aber warum sind sie nicht gegangen?

Innerhalb der Mauern von Murkoffs Anlage lauert jemand mit einem Durst nach Rache in den Schatten. Zum ersten Mal haben die Reagents eine Chance auf eine echte Fluchtmöglichkeit. Das Personal von Sinyala sollte in höchster Alarmbereitschaft sein.

Wie in einem neuen Kapitel der Murkoff-Sammlungen enthüllt wird, hat sich Amelia absichtlich Murkoffs Programm angeschlossen, um ein weiteres Reagenz zu finden. Angetrieben von Trauer, Wut und Überzeugung ist sie entschlossen, Easterman zu Fall zu bringen und die Sinyala-Anlage zu zerstören.

„Die Reagenten in den Outlast Trials waren schon immer gezwungen, nur zu reagieren und sich gerade so am Leben zu halten. Weglaufen, verstecken, überleben, wiederholen. Es ist dieser hoffnungslose Kreislauf, der die Teilnehmer erfolgreich ihrer Moral und ihrer Handlungsfähigkeit beraubt. Mit diesem neuesten Update wollten wir den Reagents eine Art Trost bieten, eine Chance zur gemeinsamen Revolte. Amelia ist der Blitzableiter, der diesen Plan hoffentlich zum Leben erwecken wird, denn sie arbeitet hinter den Kulissen an einem Massenexodus. Sie wird alles tun, um das Blatt zu wenden, solange sie dabei nicht gefangen genommen wird.“ -Jonathan Morrell, Narrative Designer für The Outlast Trials.