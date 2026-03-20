The Outlast Trials: Projekt Judas startet mit primetime Schrecken

Die düstere Welt von The Outlast Trials erhält einen neuen, nervenaufreibenden Schauplatz: Mit Season 6 – Project Judas beginnt am 24. März 2026 ein weiterer blutiger Abschnitt für die Reagents.

Dieses Mal erwartet Spieler ein Television Studio Trial, in dem die Kress Twins versuchen, ihre politische Marionette ins Rampenlicht zu bringen.

Das neue Trial-Environment fordert die Spieler auf, die Machenschaften der Twins zu durchkreuzen und sie daran zu hindern, ihre Vision von absoluter Macht umzusetzen. Neben der spannenden Story gibt es eine neue MK-Challenge, ein zeitlich begrenztes Event, neue kosmetische Belohnungen und vieles mehr.

Die Entwickler versprechen, dass Season 6 auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5/4 die bekannte Atmosphäre des Horror-Titels mit dem polierten Nervenkitzel eines primetime Broadcasts verbindet. Spieler müssen ihre Strategien anpassen, Teamarbeit beweisen und den Schrecken in jeder Ecke des Studios überleben.

Für Fans von intensiven Horror-Erlebnissen bietet Project Judas somit erneut einen perfekten Mix aus Spannung, Herausforderung und Story-Tiefe – genau rechtzeitig zum Serienstart am 24. März.