The Outlast Trials: Schauriger Trailer enthüllt neuen PvP-Modus

Werft einen ersten Blick auf den chaotischen neuen Invasion-Modus von Outlast Trials, der PvP-Kämpfe, Koop-Strategien und vieles mehr bietet.

Die Flucht war die Verletzung. Der Rückfall war die Triage. Jetzt … ist es Zeit für die Operation.

The Outlast Trials stellt die Invasion Experimental Therapy vor, die heute auf dem IGN Fan Fest mit einem grausigen neuen Trailer angekündigt wurde, der den neuen PvP-Invasionsmodus veranschaulicht.

Als Herzstück des bevorstehenden großen Updates in Saison 4 ermöglicht der Invasionsmodus den Spielern, an den Prüfungen ihrer Mitstreiter teilzunehmen, sich als Betrüger zu tarnen und mit brutal effektiven Messern ihre Gegner zu sabotieren und zu töten.

Der neue Invasion-Modus kombiniert einzigartige Koop-Strategie mit Nahkampf und steigert die Spannung – und die Gewalt – von The Outlast Trials am 21. Oktober, pünktlich zu Halloween.

Ihr seid nicht die Hüter eurer Brüder: Ihr seid die Kinder eures Vaters. Und ein Vater gewinnt das Vertrauen seiner Kinder, indem er ihnen selbst vertraut.

Deshalb hat der allzeit gnädige Easterman seinen geliebten Kindern die Werkzeuge zur Verfügung gestellt, die sie brauchen, um wirklich miteinander zu sympathisieren: Messer, Überwachungskameras und Verkleidungen aus menschlichem Fleisch.

Schließlich muss man manchmal denen, die man liebt, wehtun, um ihnen zu helfen, besser zu werden … und in der Welt von The Outlast Trials gehen Schaden und Heilung immer Hand in Hand.

Der neue Invasionsmodus, auf den über die Terminals im Schlafsaal zugegriffen werden kann, ermöglicht es den Spielern, entweder als Reagenz oder als Betrüger teilzunehmen.

Nur eine begrenzte Anzahl von Betrügern kann in eine bestimmte Prüfung eindringen, aber während die anderen warten, können sie die Augen und Ohren ihrer mörderischen Teamkollegen sein. Jeder Betrüger erhält die Chance, in die Prüfung einzudringen, wenn seine Kollegen bei ihrer Sabotage erfolgreich sind … oder dabei sterben.

Wichtigste Features des neuen PvP-Invasionsmodus:

Werdet zum Jäger – Verfolgt eure Beute aus dem Schatten heraus und nutzt Heimlichkeit und List, um euch an ahnungslose Reagenzien heranzuschleichen, bevor ihr zum tödlichen Schlag ausholt.

Beobachtet die Prüfungen – Plant eure Route und Angriffsstrategie, indem ihr die Aufnahmen der Überwachungskameras sorgfältig auswertet. Eure Mitbetrüger

Legt eine tödliche Verkleidung an – Zieht die Kleidung und Haut eurer Ziele an, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Dann, wenn der richtige Moment gekommen ist …

Stecht ihnen in den Rücken – Nahkampf ist die einzige Regel. Überlistet eure Gegner mit mehreren Messerstichen oder einem einzigen tödlichen Stich. Ein einziger Fehler bedeutet den sicheren Tod, was die Intensität in den hochdruckgeladenen Prüfungsarenen noch erhöht.

Weitere Features, die in dem kommenden großen Update für The Outlast Trials enthalten sind, sind das neue zeitlich begrenzte Event „Geister 2025“ und der zeitlich begrenzte Katalog, zwei neue MK-Herausforderungen („Beguile the Children“ und „Investigate the Minotaur“) sowie die Einführung des neuen In-Game-Stores.