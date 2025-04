The Outlast Trials: Season 3 startet am 22. April

Autor:, in / The Outlast Trials

Die Outlast Trials Season 3 startet am 22. April mit Trial Maker-Modus, neuem Feind und mehr.

The Outlast Trials hat Season 3 mit einem neuen Cinematic-Trailer angeteasert, der heute veröffentlicht wurde.

Das neue Kapitel, das am 22. April erscheint, löscht alle Hoffnungen auf ein zukünftiges Entkommen aus und verspricht eine erschreckende neue Phase für Murkoffs verdrehte Experimente – die Spieler werden ihre eigenen Prüfungen entwickeln, einem unnachgiebigen neuen Feind entkommen und mächtige neue Therapien ausprobieren.

Season 3: Project Relapse führt den Jaeger ein, einen tödlichen Vollstrecker, der von Dr. Easterman entwickelt wurde, um Reagents für ihren Ungehorsam zu bestrafen.

Der Jaeger ist ein sich langsam bewegender, hyperfokussierter Killer, der aus der Ferne gesteuert wird und vor nichts Halt macht, bis das ihm zugewiesene Ziel eliminiert ist.

Ein neues kreatives Toolset, der „Trial Maker“, ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen Trials zu erstellen, zu benennen und mit anderen zu teilen. Außerdem gibt es eine neue Story-Trial in der neuen Suburbs-Trial-Umgebung und zwei neue MK-Herausforderungen.

Season 3 wird am 22. April 2025 als kostenloses Update für The Outlast Trials auf Steam, Epic, PlayStation und Xbox Stores erscheinen.

Amelias Fluchtplan wurde vereitelt, und die Freiheitskämpferin selbst wurde gefangen genommen und als erschütternde Erinnerung an den Preis der Illoyalität ausgestellt.

Als Reaktion darauf hat Murkoff das Projekt Wiedergeburt beendet und stattdessen eine neue Initiative ins Leben gerufen: eine Chance, neu anzufangen, gemeinsam zu wachsen, so wie es Patienten und ihre Therapeuten tun sollten.

Die Rückfall-Initiative ist nur für Reagenten zugänglich, die eine maximale Therapiestufe von 99 erreicht haben. Im Gegenzug für die Rückführung ihrer Therapiestufe auf 1 erhalten diese Reagenten ein permanentes Upgrade ihrer Wahl sowie eine Reihe anderer Vorteile und Belohnungen.

Um seine Patienten noch stärker an ihre Behandlung zu binden, hat Murkoff den Trial Maker entwickelt – ein Mittel, mit dem die Reagenten ihre eigenen Trials herstellen können, um sie ihren Mitspielern zu verabreichen.

Mit dem Trial Maker kann jeder Reagent seine eigene, einzigartige Kombination aus Prüfungen, MK-Herausforderungen und Variatoren zusammenstellen und so einen Spießrutenlauf veranstalten, der sowohl seinen eigenen Einfallsreichtum als auch die Überlebensfähigkeiten seiner Mitpatienten testet.

Der Cinematic-Trailer zu Season 3 bietet auch einen Blick auf die Jaeger – ein wertvolles neues Mitglied der Experimental-Population und ein Beispiel für Widerstandsfähigkeit, Hingabe und Gehorsam.

Sie wird von Murkoff per Funk gesteuert und jagt das ihr zugewiesene Reagens mit besonderer Zielstrebigkeit. Der Jaeger wird nicht ruhen, bis sein Ziel zerstört ist: Sollten Sie sich in seinem Weg befinden, weichen Sie um jeden Preis aus.

Das Update für Saison 3 wird am Dienstag, den 22. April erscheinen und die Relapse-Initiative einleiten. Ab 16:00 Uhr an diesem Tag wird der Zugang zum Korridor der Wiedergeburt für unbestimmte Zeit gesperrt sein. Als düstere Erinnerung an den Fluchtvorfall wird Amelia nun im Schlafraum angezeigt und der Wiedergeburtszähler selbst wurde versteckt.

Eine vollständige Liste der Patchnotizen wird am 22. April veröffentlicht, in der zusätzliche Inhalte, Fehlerbehebungen und Änderungen am Balancing aufgeführt sind.

Außerdem könnt ihr noch tiefer in die Welt von Outlast eintauchen, indem ihr die neueste Ausgabe der Murkoff-Comicreihe erkundet, die jetzt kostenlos auf der offiziellen Red Barrels-Website erhältlich ist.