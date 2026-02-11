The Outlast Trials: Season 5.1 bringt Sister Liliya die heilige Henkerin zurück

The Outlast Trials startet 2026 mit einem Update, das den Puls sofort nach oben treibt.

Season 5.1: The Advent of Bogomolova holt die maskierte Killerin Sister Liliya zurück – bekannt aus Project Messiah – und setzt sie als lautlose Jägerin in jeder einzelnen Prüfung ein.

Die heilige Henkerin verlässt ihr luxuriöses Resort und zieht in die klaustrophobischen Gänge der Sinyala Facility, wo sie sich im Hintergrund verbirgt und jederzeit zuschlagen kann.

Für begrenzte Zeit wird Liliya in allen Trials aktiv sein. Sie taucht nicht als klassischer Gegner auf, sondern als Ambush Predator, der sich im Schatten versteckt und Reagents überrascht, sobald sie unachtsam werden.

„Recover the Amulet“ – mehr Risiko, mehr Belohnung

Mit dem neuen Variator müssen Spieler:innen in jeder Mission die Amulette der Mannequins einsammeln. Wer alle findet, erhält zusätzliche Belohnungen – doch Liliya wird aggressiver, je näher ihr dem Ziel kommt. Die Entwickler versprechen ein deutlich intensiveres Katz‑und‑Maus‑Gefühl als in bisherigen Events.

Season 5.1 bringt außerdem neue Herausforderungen und markiert den Auftakt zu den Feierlichkeiten rund um den zweijährigen Geburtstag von The Outlast Trials.

Limited‑Time Catalog: Exklusive Items bis 10. März

Während des Events steht ein eigener Advent of Bogomolova Catalog zur Verfügung. Mit Event‑Tokens lassen sich exklusive kosmetische Items freischalten, die nur bis 10. März erhältlich sind. Unverbrauchte Tokens verfallen nach Ende des Events – wer sammeln will, sollte also rechtzeitig zuschlagen.

Neue MK‑Challenges und Routine Therapies

Season 5.1 erweitert das Spiel zusätzlich um:

zwei neue MK‑Challenges

zwei neue Routine Therapies, die nach dem Event freigeschaltet werden

Damit setzt The Outlast Trials seine Linie fort, jede Season mit frischen Mechaniken und neuen Horror‑Varianten zu versehen.