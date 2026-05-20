The Outlast Trials: Season 6.1 mit neuem Prime Time Event und Challenges

Für The Outlast Trials ist ab sofort das neue Update Season 6.1 mit dem Titel „Prime Time“ verfügbar.
Das Update setzt die Ereignisse rund um Season 6: Project Judas fort und erweitert die Spielwelt um ein zeitlich begrenztes Event, das den Fokus stärker auf Kontrolle, Fanatismus und psychologischen Horror legt.
Im Mittelpunkt stehen neue Prime Assets, die in rotierenden Begegnungen auf die Spieler treffen. Zusätzlich müssen defekte Fernseher zerstört werden, um Belohnungen freizuschalten, während neue kosmetische Inhalte als Event-Belohnungen verfügbar sind.
Außerdem enthält das Update zwei neue MK-Challenges, die die Spieler unter extremen Bedingungen auf ihre Überlebensfähigkeit und Reaktionsfähigkeit testen sollen.
Mit „Prime Time“ verstärkt Red Barrels erneut die beklemmende Atmosphäre des Spiels und erweitert den Live-Service-Ansatz um weitere Inhalte und Herausforderungen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe mir das Spiel schon ein paar mal angeschaut, konnte mich aber jedes Mal nicht so fesseln.
Ach deswegen gestern das dicke update 😂, muss noch einiges nachholen.
Seit ich durch war kamen 2,3 neue primes dazu
Und wieso bekomme ich das nicht hin das Spiel?!
Ärgert mich das , gekauft mit Kumpels und wir scheitern lmmer