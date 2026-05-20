The Outlast Trials: Season 6.1 mit neuem Prime Time Event und Challenges

Das Koop-Horror-Spiel The Outlast Trials erweitert Season 6 mit einem neuen Event voller Challenges und Belohnungen.

Für The Outlast Trials ist ab sofort das neue Update Season 6.1 mit dem Titel „Prime Time“ verfügbar.

Das Update setzt die Ereignisse rund um Season 6: Project Judas fort und erweitert die Spielwelt um ein zeitlich begrenztes Event, das den Fokus stärker auf Kontrolle, Fanatismus und psychologischen Horror legt.

Im Mittelpunkt stehen neue Prime Assets, die in rotierenden Begegnungen auf die Spieler treffen. Zusätzlich müssen defekte Fernseher zerstört werden, um Belohnungen freizuschalten, während neue kosmetische Inhalte als Event-Belohnungen verfügbar sind.

Außerdem enthält das Update zwei neue MK-Challenges, die die Spieler unter extremen Bedingungen auf ihre Überlebensfähigkeit und Reaktionsfähigkeit testen sollen.

Mit „Prime Time“ verstärkt Red Barrels erneut die beklemmende Atmosphäre des Spiels und erweitert den Live-Service-Ansatz um weitere Inhalte und Herausforderungen.