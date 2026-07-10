The Outlast Trials: Season 7 Project Boneyard startet am 14. Juli mit neuer Map und Gegner

Neue Albträume warten: The Outlast Trials zeigt Season 7 mit Gefängnisfarm und dem Biter.

The Outlast Trials erhält am 14. Juli mit Season 7: Project Boneyard ein umfangreiches kostenloses Update. Red Barrels erweitert das Koop-Horrorspiel um eine neue Trial-Umgebung, zusätzliche Herausforderungen, einen gefährlichen neuen Gegner sowie zahlreiche Gameplay-Verbesserungen und Individualisierungsmöglichkeiten.

Im Mittelpunkt der neuen Season steht die Prison Farm, eine düstere Gefängnisanlage innerhalb der Sinyala Facility. Dort übernimmt Sergeant Leland Coyle erneut eine zentrale Rolle und kehrt als Vollstrecker von Ordnung, Bestrafung und Profit zurück.

Neue Umgebung: Prison Farm

Die Prison Farm bildet den neuen Schauplatz von Project Boneyard. Das Gefängnis ist geprägt von Gewalt, strengen Hierarchien, Schmuggel und brutalen Machtkämpfen.

Spieler werden erneut als Reagents in Murkoffs verstörende Experimente geschickt und müssen sich durch eine Umgebung kämpfen, in der Autorität zur Währung geworden ist und Freiheit lediglich ein leeres Versprechen bleibt.

Neue Trial: Locksock the Warden

Mit Locksock the Warden führt Season 7 eine komplett neue Hauptprüfung ein.

Die Mission verlangt von den Spielern, den Gefängnisdirektor auszuschalten, um sich den Weg in die Freiheit zu erkämpfen. Sergeant Coyle übernimmt dabei eine zentrale Rolle innerhalb der neuen Story-Inhalte.

Zwei neue MK-Challenges

Zusätzlich warten zwei neue MK-Challenges auf die Spieler:

Bribe the Judges – Bestechungsgelder sammeln und Richter bezahlen, um den Weg in die Freiheit zu ebnen.

Cancel the Broadcast – Eine Übertragung sabotieren und Chaos im Gefängnis auslösen.

Neuer Gegner: The Biter

Mit The Biter erhält The Outlast Trials einen neuen Ex-Pop-Gegner.

Um weitere Selbstverletzungen zu verhindern, wurden ihm beide Arme entfernt. Stattdessen greift der psychopathische Insasse mit mechanisch verstärkten Kiefern an, die schwere Verletzungen verursachen können.

Obwohl der Biter aus Sicherheitsgründen mit einer Halskette angeleint ist, machen seine verstärkten Beine ihn überraschend schnell und zu einer ständigen Bedrohung auf der Prison Farm.

Neue Features und überarbeitete Spielmodi

Neben den neuen Inhalten erweitert Season 7 auch die Gameplay-Systeme.

Spieler dürfen sich auf folgende Neuerungen freuen:

Rig-Anpassungen

Messer-Anpassungen

Loadout-Presets

neue Mastery Tasks

Darüber hinaus erhalten die Spielmodi Escalation und Invasion umfangreiche Überarbeitungen. Red Barrels verspricht Verbesserungen beim Spielfluss, der Struktur und dem allgemeinen Spielerlebnis.

Twitch Drops zum Season-Start

Begleitend zum Start von Project Boneyard läuft vom 14. Juli bis 11. August eine neue Twitch Drops-Kampagne.

Wer teilnehmende Streams verfolgt, kann sich verschiedene exklusive Belohnungen für The Outlast Trials sichern.

Season 7: Project Boneyard erscheint am 14. Juli kostenlos für alle Besitzer von The Outlast Trials auf PC, PlayStation und Xbox.