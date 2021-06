The Persistence: Enhanced Edition verzögert sich für Xbox Series X/S

Autor:, in / The Persistence

The Persistence ist als Enhanced Edition verfügbar. Vorerst aber nur für PlayStation 5 und PC, die Xbox Series X/S-Version soll in Kürze erscheinen.

Die Enhanced Edition von Firesprites hochgelobtem Rogue-Lite-Survival-Horror-Titel The Persistence ist ab sofort für die PlayStation 5- und PC-Plattformen erhältlich. Die Version für die Xbox Series X|S-Plattformen verzögert sich, kommt aber bald, versprechen die Entwickler.

The Persistence Enhanced steigert die Atmosphäre und Spannung mit verbesserten Licht- und Partikeleffekten sowie einem zusätzlichen Raytracing-Qualitätsmodus für die Xbox Series X und PlayStation 5, der auch immersives haptisches Feedback via DualSense beinhaltet. Diese Verbesserungen erstrecken sich auf den PC auch neben Raytracing via DXR und NVIDIA DLSS, das speziell für unterstützte RTX-Karten implementiert wurde.

„The Persistence hat eine lange Reise hinter sich, von PSVR im Jahr 2018 über PS4, Xbox One und Steam vor etwas mehr als einem Jahr, um schließlich auf die neuesten Konsolenplattformen und DXR-Hardware zu kommen“, sagt Graeme Ankers, MD von Firesprite. „In jeder Phase wollten wir sicherstellen, dass wir der ursprünglichen Vision, die wir für das Spiel hatten, treu geblieben sind, und wir glauben, dass wir das mit der Enhanced Edition und den aufregenden neuen Technologien erreicht haben.“

The Persistence Enhanced wird als eigenständiger, kostenpflichtiger digitaler Download und auch als kostenloses Upgrade für bestehende Besitzer von The Persistence auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox und Steam erhältlich sein. Publishing-Partner Perpetual Games wird außerdem eine PlayStation 5-Boxed-Edition veröffentlichen, die nur in Europa im Handel erhältlich sein wird.