The Persistence: Kostenloses Xbox Series X|S-Upgrade erscheint im Juni

Autor:, in / The Persistence

Der Survival-Horror-Titel The Persistence von Firesprite wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC ab dem 04. Juni 2021 auch als Enhanced Edition erhältlich sein.

The Persistence bietet eine brutale Variante des Survival-Horrors, die ein innovatives Rogue-Lite-Design in das Genre integriert. Der Spieler hat die Aufgabe, an Bord eines dem Untergang geweihten Raumschiffs der Tiefseekolonie im Jahr 2521 zu überleben, indem er sich bei jedem Durchlauf immer tiefer in die Decks von The Persistence begibt, um die Systeme zu reparieren und zu verhindern, dass das Schiff auseinandergerissen wird.

The Persistence Enhanced steigert die Atmosphäre und Spannung weiter mit verbesserten Licht- und Partikeleffekten sowie eines Raytracing-„Qualitäts“-Modus für Xbox Series X und PlayStation 5, der auch immersives haptisches Feedback über DualSense beinhaltet. Die DXR-Implementierung ist für PCs mit einer unterstützten Grafikkarte aktiviert.

Graeme Ankers, Managing Director bei Firesprite, sagte: „Wir freuen uns sehr, The Persistence auf der Hardware der nächsten Generation zu veröffentlichen, was Verbesserungen mit sich bringt, die den immersiven Stealth-Horror sowohl für bestehende Spieler als auch für Neueinsteiger intensivieren.“

The Persistence Enhanced wird als eigenständiger, kostenpflichtiger digitaler Download und auch als kostenloses Upgrade für bestehende Besitzer von The Persistence auf Xbox One, PlayStation 4, und Steam erhältlich sein.

Schaut euch hier den Trailer und Bilder zu The Persistence Enhanced an: