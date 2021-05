The Persistence: Vergleichs-Videos zur Enhanced Edition

Autor:, in / The Persistence

Neue Vergleichs-Videos zeigen die visuellen Verbesserungen der Enhanced Edition zum Spiel The Persistence.

Am 4. Juni 2021 wird Firespite für das Survival-Horror-Titel The Persistence eine Enhanced Edition des Spiels für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam veröffentlichen.

Besitzer des Spiels auf Xbox One werden ein kostenloses Upgrade auf die Xbox Series X|S-Version erhalten. Darüber hinaus wird die Version auch als eigenständiger Download erhältlich sein.

Während wir euch über die Verbesserungen der Enhanced Edition bereits in dieser Meldung genaueres erzählt haben, zeigt Firesprite heute drei kurze Clips, die die alte und neue Version miteinander vergleichen.