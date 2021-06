The Plane Effect: Beeindruckender A Journey-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Plane Effect

Zu The Plane Effect wurde ein brandneuer und beeindruckender A Journey-Trailer veröffentlicht. Das Spiel erscheint im Sommer für Xbox.

Zusammen mit Studio Kiku und Innovina Interactive freuen sich die Entwickler einen brandneuen Trailer für das künstlerische dystopische Abenteuer The Plane Effect zu zeigen.

Findet euch in The Plane Effect in einer verrückten Reise von eurem Bürojob zu eurem Zuhause und eurer Familie wieder. Eine verdrehte Reise voller Geheimnisse, Hoffnungslosigkeit und jenseitiger Geschehnisse, erstmals spielbar als Demo während des Steam Summer Festivals ab dem 16. Juli 2021 auf dem PC.

Entdeckt, erforscht und versteht die mysteriösen Missgeschicke des Protagonisten „Solo“ in einem dystopischen, isometrischen Abenteuer, das von VFX-Experten fachmännisch zum Leben erweckt wird und mit großartiger Grafik aufwartet.

Es ist euer letzter Tag, es ist Zeit, sich auszustempeln und nach Hause zu gehen. Aber wo ist ho̷me? Was ist zu Hause? Beobachtet jemand Solo? Löst umgebungsbasierte Rätsel, entkommt dem Tod und verliert euch in einem zeit- und geistesverändernden Abenteuerspiel, das in einer dystopischen Zukunft spielt.

The Plane Effect erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch, Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.