The Plane Effect: Xbox Demo steht zum Download bereit

Spielt die ersten 30 Minuten des isometrischen Dystopie-Adventures The Plane Effect in der neu veröffentlichten Demo für Xbox Konsolen.

Falls ihr noch kein klares Bild zum isometrischen Rätselspiels The Plane Effect habt, so könnt ihr jetzt durch eine neue Demoversion einen besseren Eindruck gewinnen. In dieser kostenlosen Demo könnt ihr den Helden Solo auf den ersten 30 Minuten seiner Reise nach Hause begleiten, während ihm eine unheimliche Präsenz folgt.

Den Anfang des Abenteuerspiels könnt ihr euch über den folgenden Link herunterladen: