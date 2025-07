The Player Who Can’t Level Up: Beliebter Webtoon wird zum Videospiel

The Player Who Can’t Level Up bietet hochintensive Action und einen neuen Ansatz für den Spielfortschritt im Jahr 2026.

Der Webtoon The Player Who Can’t Level Up macht den Sprung in die Gaming-Welt mit einem Action-Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, dessen Veröffentlichung für 2026 geplant ist.

Das von Tripearl Games entwickelte rasante Action-Roguelite verbindet actiongeladene Kämpfe, beeindruckende Grafiken und eine brandneue Storyline, die in Zusammenarbeit mit dem Team hinter dem Original-Webroman und -Webtoon entstanden ist.

Anlässlich dieser Ankündigung hat Tripearl Games einen Trailer veröffentlicht, der erste Gameplay-Aufnahmen des Spiels zeigt.

Das Video bietet einen spannenden Einblick in die dynamischen Kämpfe, Bosskämpfe und filmreifen Animationen, die die Spieler bei der Veröffentlichung des Spiels erwarten können.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Kim Kigyu, ein Spieler, der dazu bestimmt ist, die tödlichsten Bedrohungen der Welt zu bekämpfen – allerdings mit einer Besonderheit: Er kann nicht aufsteigen.

Stattdessen müssen die Spieler einzigartige Kampfstile meistern, Geheimnisse hinter einem mysteriösen Tor aufdecken und sich durch Roguelite-Mechaniken in jedem Kampf weiterentwickeln.

Ein neues Kapitel in einem bei Fans beliebten Universum

The Player Who Can’t Level Up hat bereits über 210 Millionen Aufrufe erzielt und die Charts auf Kakao Page, Piccoma und Tapas angeführt.

Das Spiel erweitert dieses beliebte Universum um eine neue Nebengeschichte, in der die Spieler unbekannte Ecken der Geschichte erkunden können, während sie an der Seite der bekannten Verbündeten Lu und El kämpfen.

Level up? Nein – Entwickelt euch strategisch

Anstelle von herkömmlichen XP und Grinding führt The Player Who Can’t Level Up Ego Shards (perk-artige Fähigkeiten) und Blessings (zufällige Verbesserungen) ein, mit denen sie Lauf für Lauf verheerende Synergien aufbauen können.

Mit Roguelite-Fortschritt, dynamischen Kampfmechaniken und der visuellen Feuerkraft der Unreal Engine 5 erwartet die Spieler ein rasantes, hochqualifiziertes Action-Erlebnis – ohne Ladebildschirme und mit voller Kamerasteuerung.

Wir wollten die Art und Weise hinterfragen, wie Spieler über Fortschritte denken , sagte Manson Jeong, CEO von Tripearl Games. In The Player Who Can’t Level Up kommt die Verbesserung durch Strategie zustande, nicht durch Statistiken – durch Lernen und Anpassung, nicht durch Grinden.

Features:

Stilvoller, reaktionsschneller Kampf – Rasante Schwertkämpfe mit regulären, Berserker- und Erweckungsangriffen

Fortschritte durch Spielen – Schaltet bei jedem Durchlauf neue Vorteile und Verbesserungen frei und erstellt verschiedene Builds und Strategien

Angetrieben von Unreal Engine 5 – Atemberaubende 3D-Grafik, freie Kamerasteuerung und flüssige Animationen

Eine brandneue Geschichte – In Zusammenarbeit mit den Originalautoren und -künstlern für bestehende Fans und Neulinge gleichermaßen entwickelt

Wiederholbarkeit als Kernstück – Zufällige Fertigkeitskombinationen und Fortschrittspfade regen zum Experimentieren an