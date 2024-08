The Plucky Squire: Action-Adventure erscheint im September

Autor:, in / The Plucky Squire

Das von All Possible Futures entwickelte Action-Adventure The Plucky Squire erscheint offiziell am 17. September 2024.

Publisher Devolver Digital und Entwickler All Possible Futures geben bekannt, dass The Plucky Squire am 17. September 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Somit erscheint das Action-Adventure wie versprochen noch in diesem Jahr.

In etwas mehr als einem Monat können Spieler dann, als Protagonist Jot in eine magische Welt losziehen, um den bösartigen Humgrump zu besiegen. Der stetige Wechsel zwischen 3D- und 2D-Gameplay-Abschnitten und das Eintauchen in verschiedene Bücher bieten Spielern ein ungewöhnliches und einzigartiges Abenteuer.