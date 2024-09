The Plucky Squire: Barrierefreiheit, Unsichtbarkeit und One Hit Kills

Autor:, in / The Plucky Squire

Neues zum Märchenbuch Abenteuer The Plucky Squire.

Ist es Hollow Knight? Ist es Cult of the Lamb!? Oder ist es …? Nein! Es ist The Plucky Squire! Mit einem sympathischen Trailer stellt sich der neue Titel aus dem Hause Devolver Digital kurz vor der Veröffentlichung vor und präsentiert die Optionen für mehr Barrierefreiheit.

Dieses Mal werden euch die äußerst hilfreichen Zugangsoptionen erklärt. Darunter Dinge wie: Einen Sprungassistenten, versteckte Portale sichtbar machen, nicht von Plattformen fallen, Unsichtbarkeit oder One Hit Kills.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Das wunderschön handgezeichnete Adventure zeigt sich im Gewand eines Märchenbuches, in dem es je nach Buchseite zwischen einem 3D -sowie 2D-Abenteuer wechselt.

Um euch die Wartezeit auf den Release zum 17. September zu verkürzen, gibt es zusätzlich eine liebevolle Anleitung zum kühnen Knappen. The Plucky Squire erscheint für Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch und PC.