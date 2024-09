The Plucky Squire: Bilderbuch-Abenteuer beginnt in Kürze

Autor:, in / The Plucky Squire

The Plucky Squire / Der Kühne Knappe beginnt am 17. September sein Bilderbuch-Abenteuer!

Die bezaubernden Entwickler von All Possible Futures und die Erstklässler mit Leseschwäche bei Devolver Digital freuen sich riesig, gemeinsam ankündigen zu können, dass The Plucky Squire / Der Kühne Knappe am 17. September für PC, PlayStation 5 , Xbox Series X|S und Nintendo Switch in die digitalen Bücherregale kommt.

PS Plus-Abonnenten können das Spiel zudem als Teil ihres monatlichen Abonnements zu ihrer Bibliothek hinzufügen. Das ist im Grunde kostenlos! Fast wie ein Bibliotheksbuch.

Der Kühne Knappe folgt den magischen Abenteuern von Jot und seinen Freunden – Figuren eines Bilderbuchs, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buchs entdecken.

Als der heimtückische Grummweil erkennt, dass er der Bösewicht des Buchs ist – dazu ausersehen, seinen Kampf gegen die Kräfte des Guten bis in alle Ewigkeit zu verlieren – schmeißt er den heldenhaften Jot aus den Seiten heraus und verändert damit dauerhaft die Geschichte. Jot muss sich Aufgaben stellen, wie er sie noch nie erlebt hat, wenn er seine Freunde vor Grummweils dunklen Kräften retten und den glücklichen Ausgang der Geschichte wiederherstellen möchte.

In diesem bezaubernden Action-Adventure spring man zwischen 2D- und 3D-Welten hin und her, löst Rätsel, boxt mit Dachsen, fliegt mit einem Raketenrucksack und genießt viele weitere reizvolle und überraschende Mini-Aufgaben, während man zum Held eines lebendigen Märchenbuchs wird.