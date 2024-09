The Plucky Squire: Der kühne Knappe startet sein Bilderbuchabenteuer

Autor:, in / The Plucky Squire

Der kühne Knappe von Devolver Digital startet heute auf PC und Konsole in sein Bilderbuchabenteuer!

Der Dimensionssprung-Entwickler All Possible Futures und der tintenbesudelte Publisher Devolver Digital sind stolz, gemeinsam bekannt zu geben, dass Der kühne Knappe auf PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X und Nintendo Switch erhältlich ist.

In diesem großartigen Abenteuer schlüpfen Spieler und Spielerinnen in die Rolle von Jot, einem tapferen Krieger, der die Fähigkeit besitzt, von den Seiten seiner 2D-Geschichtenbuchwelt in ein ihm fremdes 3D-Reich zu springen.

Es warten Jump’n’Run-Spaß, Rätsel, Action und Dutzende von bezaubernden, retro-inspirierten Minispielen – während man sich auf eine magische Reise begibt, um den Bilderbuch-Fiesling Humgrump und seine monströsen Schergen zu besiegen.

Spieler und Spielerinnen mischen Wörter, um die Geschichte neu zu schreiben, schließen sich mit einer Reihe von bunten Charakteren zusammen, verbessern ihre Kampffähigkeiten, indem sie neue Schwertfähigkeiten freischalten – und wechseln nahtlos und elegant von 2D zu 3D. Und wieder zurück.