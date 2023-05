The Plucky Squire: Helden erkunden märchenhafte Reiche

Autor:, in / The Plucky Squire

Tapfere Helden erkunden märchenhafte Reiche im neuen Gameplay-Trailer zu The Plucky Squire.

All Possible Futures und Devolver Digital haben neues Gameplay-Material aus dem innig erwarteten Märchenbuch-Abenteuer The Plucky Squire veröffentlicht.

In diesem fantasievollen Action-Adventure kann der liebenswerte Held Jot nahtlos von den 2D-Seiten eines Buches in eine 3D-Welt springen.

Der neue Trailer zeigt die vielen verschiedenen Möglichkeiten, das Spiel zu spielen: vom 3D-Platforming bis zum Dungeon Crawling aus der Vogelperspektive.

The Plucky Squire spielt in Mojo, einem entspannten, farbenfrohen Reich der reinen Kreativität, das von einem sehr unentspannten Zauberer namens Humpgrump bedroht wird.

Immerhin muss Jot das Abenteuer nicht allein betehen, denn eine fröhliche Schar mutiger Mitstreiter schließt sich ihm auf seiner seitenumspannenden Suche nach der Rettung des Reiches an – darunter auch ein exzentrischer DJ-Zauberer. Humpgrump hat keine Chance.

Dieses Bilderbuch von einem Spiel erscheint noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox S/X und Nintendo Switch. Wer mehr sehen will – auf pluckysquire.com befinden sich weitere Informationen.