The Plucky Squire: Sneak Peek mit Rocket Ride Gameplay

In der Sneak Peek wird noch deutlicher, was euch in dem zwischen 2D und 3D wechselnden The Plucky Squire erwartet.

In The Plucky Squire begebt ihr euch mit Jot und seinen Freunden auf magische Abenteuer. Dabei wechseln die Buchcharaktere in eine dreidimensionale Welt jenseits der Seiten ihres Buches. Das thematisiert auch die neue Sneak Peek, die sich vor allem aber einem ganz bestimmten Gameplay-Element verschreibt: dem Raketenantrieb.

The Plucky Squire erscheint 2024 für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch und hält allerhand Rätsel, Puzzle und andere Herausforderungen für euch bereit – sowohl in 2D als auch in 3D.