The Plucky Squire: So lange dauert die Hauptstory

Der Entwickler von The Plucky Squire hat angegeben, wie lange die Hauptstory des Abenteuers voraussichtlich sein wird.

Eine Woche vor der Veröffentlichung von The Plucky Squire hat der Entwickler Angaben zur Spieldauer gemacht.

Via Social-Media teilte All Possible Futures mit, dass die Hauptstory des Adventures ca. 8 bis 10 Stunden dauern wird.

Die Alterseinstufung hierzulande ist laut USK ab 6 Jahren. Für die digitale Version wurde zudem ein Preis von 29,99 Dollar festgelegt.

Weiterhin wird das Spiel mit dem kühnen Knappen zwei Schwierigkeitsmodi sowie Optionen für die Schwierigkeitsunterstützung enthalten.

The Plucky Squire erscheint am 17. September für Xbox Series X|S.