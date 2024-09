The Plucky Squire: Um diese Uhrzeit geht es morgen los

Autor:, in / The Plucky Squire

The Plucky Squire scheint eine echte Videospielperle zu sein. Am 17. September geht es los! Um wie viel Uhr? Das erfahrt ihr hier!

Devolver Digital hat bekannt gegeben, wann The Plucky Squire am 17. September spielbar sein wird. In Deutschland wird es um 18:00 Uhr sein.

Falls ihr die Veröffentlichung also überhaupt nicht abwarten könnt, müsst ihr euch am 17.09. noch bis 18:00 Uhr gedulden und könnt dann endlich spielen.