The Precinct: Sandbox-Polizeispiel erscheint im August

Das Neon-Noir-Action-Sandbox-Polizeispiel The Precinct erscheint am 15. August für PC und Konsolen

Der führende britische Spiele-Publisher Kwalee und das britische Studio Fallen Tree Games freuen sich, den Veröffentlichungstermin für das mit Spannung erwartete Spiel The Precinct bekannt zu geben.

Das Neon-Noir-Action-Sandbox-Polizeispiel wird am 15. August 2024 für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

In The Precinct schlüpfen die Spieler in die Rolle des Polizeianfängers Nick Cordell Jr. im Amerika der 1980er-Jahre. Die Spieler müssen sich durch kriegerische Gangs, städtischen Verfall und Polizeikorruption kämpfen, um die Ordnung in einer aufgewühlten Stadt wiederherzustellen.

Vor Ort bedeutet das, eine Stadt voller prozedural generierter Verbrechen zu patrouillieren und zu überwachen, von Parkverstößen bis hin zu Banküberfällen, in dem Bemühen, die Bürger für einen weiteren Tag zu schützen.