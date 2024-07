The Precinct: Spiel auf Ende 2024 verschoben

Autor:, in / The Precinct

Die Entwickler von The Precinct geben bekannt, dass das Spiel nicht wie geplant erscheinen wird, sondern auf unbestimmte Zeit gegen Ende 2024 verschoben wurde.

The Precinct wird nicht wie geplant am 15. August 2024 veröffentlicht. Wie die Entwickler uns mitgeteilt haben, wurde das Spiel auf Ende 2024 verschoben, um noch mehr am Feinschliff zu arbeiten.

„Wir haben ein Update bezüglich des Veröffentlichungsdatums von The Precinct. Die Veröffentlichung des Spiels war für den 15. August 2024 geplant, aber wir haben beschlossen, dem Spiel etwas mehr Zeit zu geben, um es zu polieren und Fehler zu beheben. Wir möchten sicherstellen, dass wir unseren Spielern die bestmögliche Erfahrung bieten können. Das Spiel wird nun erst im Herbst 2024 erscheinen.“