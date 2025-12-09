The Precinct: Tierischer K9-Kollege tritt Dienst an

Im zweiten großen Update für The Precinct bekommt ihr einen vierbeinigen Partner kostenlos an die Seite gestellt.

Der britische Publisher Kwalee und das unabhängige Spielestudio Fallen Tree Games haben ein neues Update für The Precinct, ihr Neon-Noir-Polizei-Action-Sandbox-Spiel, angekündigt.

Das Update ist kostenlos für PC (über Steam und den Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Mit dem neuesten Update für The Precinct können Polizisten einen voll ausgebildeten Diensthund aus den Zwingern des Reviers einsetzen. Der vierbeinige Partner kann dort gewaschen, gefüttert und angepasst werden, bevor er auf Streife geht.

Die Spieler können zwischen verschiedenen Rassen wählen und ihren Hund mit verschiedenen Geschirren und Halsbändern ausstatten. Der Hund gehorcht einer Reihe von Befehlen, wie z. B. gefährliche Angreifer zu überwältigen, flüchtende Verdächtige zu verfolgen und versteckte Drogen aufzuspüren.

Das Update bringt außerdem verschiedene Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen mit sich.

Das K-9 Update ist das zweite große Update seit der Veröffentlichung von The Precinct, nachdem das vorherige Update aufregende neue Funktionen wie den Zugang zu einem Abschleppwagen und eine verbesserte Fahrzeuganpassung hinzugefügt hat.