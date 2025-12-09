The Precinct: Tierischer K9-Kollege tritt Dienst an

Der britische Publisher Kwalee und das unabhängige Spielestudio Fallen Tree Games haben ein neues Update für The Precinct, ihr Neon-Noir-Polizei-Action-Sandbox-Spiel, angekündigt.
Das Update ist kostenlos für PC (über Steam und den Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.
Mit dem neuesten Update für The Precinct können Polizisten einen voll ausgebildeten Diensthund aus den Zwingern des Reviers einsetzen. Der vierbeinige Partner kann dort gewaschen, gefüttert und angepasst werden, bevor er auf Streife geht.
Die Spieler können zwischen verschiedenen Rassen wählen und ihren Hund mit verschiedenen Geschirren und Halsbändern ausstatten. Der Hund gehorcht einer Reihe von Befehlen, wie z. B. gefährliche Angreifer zu überwältigen, flüchtende Verdächtige zu verfolgen und versteckte Drogen aufzuspüren.
Das Update bringt außerdem verschiedene Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen mit sich.
Das K-9 Update ist das zweite große Update seit der Veröffentlichung von The Precinct, nachdem das vorherige Update aufregende neue Funktionen wie den Zugang zu einem Abschleppwagen und eine verbesserte Fahrzeuganpassung hinzugefügt hat.
Die Demo habe ich damals auf Steam gespielt. Ich denke, irgendwann wenn es deutlich günstiger ist, hole ich es mir.
Liegt im sale glaube ich noch auf Steam um die 20€, dafür ist es mir zu viel.
Interesse besteht. Aber nicht zum Vollpreis
Ich muss bei dem Spiel irgendwie an….boar wie heißt das denn noch? Der Hund hieß Shadow meine ich….
Das war glaube ich ein Spiel auf der ersten xbox…
Bin mal gespannt wann mir das wieder einfällt 🙈😂
Dead to Rights vielleicht? Da war glaube ich ein Polizist im Punisher Stil mit einem Hund. Gab einige Ableger.
Einen Hund dabeizuhaben ist immer was Schönes.
Wuff
Geil, nett. Das Game muss ich mir auch noch holen, wenn alle Zeichen dafür gut stehen und ich es dann auch direkt mal zocken kann. 😀
Hab es mir über Amazon in der Steelbook Edition im Angebot geholt.
Wird immer besser und stellenweise umfangreicher mit jedem Update. Schöne Sache, wieder ein Grund auf Streife zu gehen.
Ist das Spiel eigentlich gut?