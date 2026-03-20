The Precinct: Update enthüllt Rettungswagen, Leichenschau und mehr

Die neon-düstere Stadt von The Precinct bekommt ein bedeutendes Update. Kwalee und das unabhängige Studio Fallen Tree Games haben die neueste Erweiterung für ihr Action-Sandbox-Spiel veröffentlicht, die auf PC ab sofort kostenlos verfügbar ist und am 24. März 2025 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Das Update führt neue Rollen ein: Spieler können nun als Sanitäter oder Gerichtsmediziner aktiv werden. Im Rettungswagen lassen sich medizinische Notfälle in der Stadt bedienen, während der neue Coroner-Wagen die Abwicklung von Einsätzen mit Verstorbenen ermöglicht. Dazu kommen neue Gebäude wie Hospital und Morgue auf West Island sowie die Möglichkeit, direkt aus den Fahrzeugen in die entsprechenden Outfits zu wechseln.

Darüber hinaus bringt das Update sammelbare Drogenverstecke, die bei Polizei-Rang 7 freigeschaltet werden, sowie eine verbesserte Polizeikünstliche Intelligenz, die Verdächtige gezielter aus Verstecken holen kann. Passend dazu gibt es neue ambulanzbezogene Musiktracks, die das Spielerlebnis weiter intensivieren und die Atmosphäre der Stadt lebendiger machen.

Mit diesen Erweiterungen erhalten Spieler mehr Verantwortung, neue Herausforderungen und zusätzliche Möglichkeiten, in die neon-noir Welt von The Precinct einzutauchen – sei es im Team oder solo, als Polizist, Rettungssanitäter oder Gerichtsmediziner.