The Precinct: Vorbestellungen zur limitierten physischen Version

Autor:, in / The Precinct

Das mit Spannung erwartete The Precinct enthüllt in einem brandneuen Trailer das Veröffentlichungsdatum seiner physischen Ausgabe.

Das von den Spielern hochgelobte The Precinct von Fallen Tree Games und Kwalee enthüllt mit einem explosiven neuen Trailer das Veröffentlichungsdatum für die physische Ausgabe.

Averno City, 1983. Gangs beherrschen die Straßen und euer Vater liegt ruhelos in seinem Grab. In diesem Neo-Noir-Action-Sandbox-Polizeispiel räumt ihr in der Stadt auf, deckt die Wahrheit auf und begebt euch auf spannende Verfolgungsjagden durch zerstörbare Umgebungen.

Taucht ein in das Herz von Averno City mit exklusiven physischen Boni, die euch in die fesselnde Welt von The Precinct eintauchen lassen.

Diese limitierte Ausgabe von The Precinct wird am 13. Mai 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

The Precinct Vorbestellung

Averno City ruft am 13. Mai. Werdet ihr antworten? Seht euch jetzt den Trailer an und sichert euch ein Exemplar der limitierten physischen Ausgabe von The Precinct!