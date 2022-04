The Quarry: 30 Minuten Gameplay aus dem Horrorspiel

Autor:, in / The Quarry

Zum kommenden Horror-Titel The Quarry wurde ein 30-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht.

Das von Supermassive Games und 2K Games vor kurzem angekündigte Horrorspiel The Quarry soll bereits am 10. Juni 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen.

Horror-Fans dürfen sich auf einen spirituellen Nachfolger des ebenfalls von Supermassive entwickelten Until Dawn freuen, welches 2015 exklusiv für die PlayStation 4 erschien.

Neben einer narrativen Teenie-Horror-Geschichte, welche durch die Entscheidungen der Spieler nachhaltig beeinflusst wird, glänzt The Quarry mit einem Cast, der sich aus bekannten Hollywood-Stars und Prominenten zusammensetzt.

Das neu veröffentlichte, 30 Minuten lange Gameplay-Video bietet nun einen ausführlichen Vorgeschmack auf den Horror-Titel: