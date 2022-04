The Quarry: Game Director bestätigt 186 Enden für das Spiel

Autor:, in / The Quarry

Der Game Director von The Quarry bestätigte jetzt 186 verschiedene Enden für das Horrorspiel.

Wenn ihr das Horrorspiel The Quarry vollends ausschöpfen und alles sehen und erleben möchtet, dann müsst ihr scheinbar verdammt viel Zeit einplanen.

Denn, The Quarry hat ganze 186 verschiedene Enden!

Das bestätigte Game Director Will Byles in einem Interview mit IGN, das ihr weiter unten anschauen könnt.

Die Schauspieler/innen haben demnach ein dickes Drehbuch erhalten. Das sei sogar sehr viel umfassender gewesen, als es die meisten von Filmdrehs her kennen, wie Byles erklärt.

„Wir schreiben es wie ein Drehbuch für einen Film… die Schauspieler sind an ein 100-seitiges Skript [für einen Spielfilm] gewöhnt, das Skript für diesen Film umfasst über 1000 Seiten. [Die Schauspieler] können sehr beunruhigt darüber sein.“

Für die Figuren im Teenie-Horrorspiel habe man dann 186 Enden ausgearbeitet, wobei es nicht nur darum geht, ob sie leben oder sterben, sondern auch darum, was sie im Verlaufe des Spiels erleben.

„Wir müssen 50 Seiten am Tag drehen, das gibt es sonst nicht. Das ist eine wahnsinnige Menge an Filmmaterial. Wir haben 186 verschiedene Enden für diese Figuren ausgearbeitet, nicht nur lebendig oder tot… die Geschichten, die sie auf ihrem Weg durch den Film erleben, sind sehr unterschiedlich.“ „Verzweigungen sind wirklich ein mathematischer Albtraum. Es ist einfach exponentiell. Uns gefällt die Idee, einen Kontext zu geben, sodass man genau dieselbe Unterhaltung führen kann, aber weiß, dass diese Person gerade jemanden umgebracht hat und der Kontext alles verändert.“

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4|5 und PC.