The Quarry: Horrorspiel erreicht Goldstatus

Das Horrorspiel The Quarry hat jetzt offiziell den Goldstatus erreicht, wie der Entwickler verkündete.

Das neue Horrorspiel von Supermassiv Games, The Quarry, welches für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen wird, hat laut den Entwicklern auf Twitter nun offiziell den Goldstatus erreicht.

In The Quarry gehts um neun Jugendcamp Betreuer, die nachts eine Party schmeißen. Natürlich bleibt diese nicht ungestört und sie werden von Einheimischen gejagt.

Ähnlich wie in Until Dawn und The Dark Pictures Anthology wird der Spieler die Charaktere steuern und durch die Entscheidungen das Spiel beeinflussen. Durch diese Entscheidungen wird man über Tod oder Leben entscheiden.

Durch die Entscheidungsfreiheit des Spielers sollen 186 verschiedene Ausgänge des Spielablaufs möglich sein. Diese Enden können online mit bis zu sieben Personen oder auch im lokalen Mehrspieler daheim entdecken. Im Filmmodus kann man für die Betreuer Persönlichkeiten festlegen und dem Geschehen passiv folgen.

The Quarry wird am 10. Juni erscheinen.