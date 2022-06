The Quarry: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Horrorspiel

Autor:, in / The Quarry

Ab Freitag geht es mit The Quarry ins Sommercamp für Teenies. Doch statt Babyspeck und Fleischklößchen erleben Spieler dank Supermassive Games in den abgelegenen Wäldern außerhalb New Yorks in der Rolle von mehreren Betreuern den blanken Horror.

Heute wurden die ersten Testberichte und Wertungen zu The Quarry veröffentlicht.

Wie die Fachpresse das Horrorspiel bewertet hat, zeigt der nachstehende Medaillenspiegel.

The Quarry ist ab dem 10. Juni für Xbox erhältlich. Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel in mehreren Editionen vorbestellen.

Vorbestellung von The Quarry im Microsoft Store

The Quarry Medaillenspiegel

GameGrin 10/10

GamingTrend 95/100

Gamepur 9,5/10

GameSpot 9/10

Shacknews 9/10

Wccftech 9/10

AusGamers 9/10

Stevivor 8,5/10

Hobby Consolas 84/100

Worth Playing 8/10

Dexerto 8/10

PC Gamer 7/10

Press Start 7/10

Wertungen 5/5

VG247 4/5

Game Rant 4/5

TrustedReviews 4/5

GamesRadar+ 3/5