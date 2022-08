The Quarry: Neue Option macht Quick-Time-Events härter und schneller

Das interaktive Horrorspiel The Quarry hat ein Update mit Verbesserungen erhalten. So erlaubt Entwickler Supermassive Games jetzt Untertitel einer beliebigen Sprache zur englischen Originalvertonung hinzuzuschalten.

Außerdem haben die Quick-Tim-Events im Spiel eine Option erhalten, die das Knöpfchen drücken härter und schneller macht. Denn auf Nummer sicher zu gehen könnte bedeuten, dass ihr eine Menge der Story verpasst.

Wer also auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, probiert die neue Option für die QTE-Events aus.

Attention Hacketteers! #TheQuarry has been updated:

🔠 Option for harder, faster QTEs. Don't be afraid to fail, there's a lot of story missed by playing it safe

🗯 You can select different language subtitles with the original English VO pic.twitter.com/siTzmsRpXz

— 2K (@2K) August 9, 2022